海龍與台船環海攜手 2024年起展開離岸風電工程

「海龍離岸風電計畫」近日擇定與台灣本土海事工程公司「台船環海風電工程公司」共同合作，執行海龍風場的水下基礎、風力發電機以及海上變電站的運輸與安裝作業，預計於2024年開始施工，邁入離岸工程建置階段。

海龍計畫擁有73座風機、總裝置容量達1044MW，為台灣最大離岸風場之一，場址位於彰化外海、水深約35-55公尺。海龍計畫將採用「環海翡翠輪」作為主力工作船，其為台船環海自有、首艘由台灣本土設計製造的全迴旋大型浮吊船，隸屬本國籍輪，具備高裝載能力，將搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統。

海龍離岸風電專案總監岳慕駒（Felipe Montero）表示，台船環海具備離岸風電產業海事工程豐富實績，雙方此次合作，除了借重台船環海豐富的實務經驗外，也確保海龍的國產化計畫將充分落實。

海龍表示，自遴選階段即與台船環海密切合作，台船環海自成立以來持續為離岸風電產業積極培育本土海事工程人才，提供台籍工程師一系列專業訓練及登船實習機會，藉此累積知識與實務經驗，搭配歐洲團隊技術支援，提供海龍風場符合業界需求的施工品質。

台船環海董事長鄭文隆表示，台灣過去從來沒有一支真正的本土海事工程團隊可執行國際級離岸風場建置，也從未打造過像環海翡翠輪這樣高性能具大型荷重吊升能力的海事工程船，台船環海從無到有，在台船公司事業多角經營投入下，一步步開啟新篇章。台船環海執行長Marco Kanaar指出，過去三年來與海龍團隊密切合作，海龍離岸風場也間接促成了環海翡翠輪的誕生，成為海龍風場安裝作業的主力工作船。