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全台空屋、新建餘屋大增 空屋率9.52%創近3年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

內政部今（9）日發布今年上半年低度使用（用電）住宅及新建餘屋（待售）住宅統計，全國低度使用住宅宅數為85萬8,850宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.52%，較去年下半年增加8.2萬宅，為近3年相對高點。新建餘屋住宅方面，今年第2季為7萬7,454宅，較上季增加2,527宅。

內政部表示，本期低度使用住宅比率，以臺北市7.41%最低，新北市7.99%次低，再其次為新竹市8.10%；最高的3個縣市，分別為金門縣18.59%、宜蘭縣15.87%及臺東縣14.70%；除連江縣外，其餘縣市均較上期上升，其中以基隆市增加1.44個百分點最多。長期趨勢來看，自2009年統計以來，低度使用住宅比率呈現緩降趨勢，而且六都與新竹縣、新竹市長期低於其他縣市。

就面積別觀察，本期20坪以下住宅低度使用比率為16.38%，較上期與去年同期分別增1.84及1.01個百分點，增幅較大。各縣市中，宜蘭縣等11個非都會區縣市，20坪以下小宅低度使用比率均大於20%。

就屋齡別觀察，本期5年以下新屋，低度使用住宅比率為21.91%，較上期增加1.15個百分點，惟較去年同期減少；另超過40年以上老宅，較上期與去年同期，於非都會區縣市，多呈現宅數與比率同步增加情形，例如宜蘭縣、基隆市及金門縣， 5年以下住宅約3成、超過50年住宅約2成為低度使用。

新建餘屋方面，內政部表示，全國新建餘屋住宅於2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右， 2022年上半年則呈增加趨勢，第1季為7萬4,927宅，第2季為7萬7,454宅，均較上季、去年同季增加。其中，2022年第2季較上季增加2,527宅(+3.37%)，較去年同季增加7,405宅(+10.57%)，高於近5年平均數量7萬5,140宅。

就6都而言，2022年第2季新建餘屋(待售)住宅宅數，以新北市1萬6,272宅最多，臺北市3,912宅最少，且皆多於上季，若與去年同季比較，6都中僅高雄市減少995宅。

新北市主要集中板橋區與淡水區，合計約占25%；臺北市依序為中正區、中山區、內湖區與北投區，合計約占50%；桃園市1萬2,650宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，合計約占68%；臺中市1萬1,502宅，主要集中於北屯區、南屯區與西屯區，合計約占50%；臺南市6,605宅，集中於安南區、永康區與善化區，合計約占40%；高雄市7,489宅，以鳳山區、三民區、楠梓區與左營區，合計約占50%。

資料來源／內政部
資料來源／內政部
資料來源／內政部
資料來源／內政部

內政部 金門

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