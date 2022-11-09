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超越七期 台中水湳預售出現破百萬交易 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年房市降溫，但台中市卻逆勢出現單價破百萬元交易，且不是豪宅聚落的七期，而是水湳經貿園區，據最新實價登錄，位在台中西屯區經貿五路預售案「豐邑PARK ONE」，今年7月成交B1棟頂樓34樓戶，共89.43坪，總價達7,814萬元，扣除車位後，換算每坪單價100.2萬元，不僅創下區域新高，也創下台中市歷史新高價。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該案頂樓戶視野極佳，又是公園第一排，加上豪宅保值抗跌特性，推測是創下高價的原因之一。另外，當地雖不屬七期，但該區塊可興建豪宅土地有所限制，這幾年買入文商段土地的建商包括由鉅、總太，一面高價購地，一方面也都有宣告價碼有百萬元之姿，一度成為市場話題，如今實價官方認證，園區概念房市熱潮也顯方興未艾。

不過，今年房市冷氣團籠罩，也不無僅為個案亮點，舉例來說過去西區草悟道一度亦傳有取代七期之姿，後況也僅是個案高價社區，或許七期同質性豪宅產品過多，讓價碼不易再衝高點，但名氣與鍍金地段優勢，未來仍值得期待。

至於水湳除了為重要產業聚落外，當然有國際會展中心、綠美圖等重大建設加持，雖然機能還有進步空間，但在高價土地建商搶攻，又走向豪宅規劃，都是讓價位開出優異成績的因素。

整體而言，專家指出，今年房市變動大，包括升息、總經走衰、選舉等因素干擾，交易已經降溫，現在應該都是走個案亮點表現，而豪宅等高總價產品，量體不大，也與一般住宅市場脫鉤，不大容易過度受到市場變動影響，加上有一定的營造成本、穩健體質、地段等加持，擁有一定的保值抗跌的特性，不過，儘管部分豪宅擁有創價能力，但在資金收斂下，後續拉抬量能的可能性並不高。

資料來源／截自內政部實價登錄
資料來源／截自內政部實價登錄

豪宅 房市

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