賣壓升高！全國空屋多8萬宅、新建餘屋增2,500宅

全台有超過4百家門市的麥當勞，近期北部有多家分店宣布停業，也有不少門市重新整修，有不少民眾發現整修後的門市空間、座位都大縮水，有網友分析原因，認為疑似是因為違反了地方政府的土地使用分區規定，才會導致此現象。

2022-11-09 11:31