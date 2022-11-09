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賣壓升高！全國空屋多8萬宅、新建餘屋增2,500宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

內政部今（9）日發布111年上半年低度使用住宅及新建餘屋住宅統計，全國低度使用住宅宅數為85萬8,850宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.52%，較110年下半年增加8.2萬宅，為近3年相對高點。

另新建餘屋住宅部分，111年第2季為7萬7,454宅，較上季增加2,527宅。

內政部說明，本期低度使用住宅比率，以台北市7.41%最低，新北市7.99%次低，再其次為新竹市8.10%；最高的3個縣市，分別為金門縣18.59%、宜蘭縣15.87%及台東縣14.70%。

就面積別觀察，本期20坪以下住宅低度使用比率為16.38%，較上期與去年同期分別增1.84及1.01個百分點，增幅較大。各縣市中，宜蘭縣等11個非都會區縣市，20坪以下小宅低度使用比率均大於20%。

就屋齡別觀察，本期5年以下新屋，低度使用住宅比率為21.91%，較上期增加1.15個百分點，惟較去年同期減少。

全國新建餘屋於109年下半年至110年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右， 111年上半年則呈增加趨勢，第1季為7萬4,927宅，第2季為7萬7,454宅，均較上季、去年同季增加。

其中，111年第2季較上季增加2,527宅(+3.37%)，較去年同季增加7,405宅(+10.57%)，高於近5年平均數量7萬5,140宅。

六都中，111年第2季新建餘屋住宅宅數，以新北市1萬6,272宅最多，台北市3,912宅最少，且皆多於上季。

新北市主要集中板橋區與淡水區，合計約占25%；桃園市1萬2,650宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，合計約占68%；台中市1萬1,502宅，主要集中於北屯區、南屯區與西屯區，合計約占50%；臺南市6,605宅，集中於安南區、永康區與善化區，合計約占40%。

高雄市7,489宅，以鳳山區、三民區、楠梓區與左營區，合計約占50%。

98年至111年上半年全國低度使用(用電)住宅比率。資料來源／內政部
98年至111年上半年全國低度使用(用電)住宅比率。資料來源／內政部
103年第3季至111年第2季全國新建餘屋住宅宅數。資料來源／內政部
103年第3季至111年第2季全國新建餘屋住宅宅數。資料來源／內政部

內政部 金門

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