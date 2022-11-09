快訊

沖繩嘉手納的商機與宿怨 「投資美軍地皮」廣告台灣也有

高虹安助理費涉貪汙？他揭踩到郭台銘「8字紅線」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網驚桃園青埔瘋漲一坪成交75萬元 原來有貓膩

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園青埔特區示意圖。圖／台灣房屋提供
桃園青埔特區示意圖。圖／台灣房屋提供

青埔近年房價驚驚漲，近日實價揭露，位於致成路的預售案「拾光隱」13樓，9月以總價2280萬元成交，扣除車位每坪單價高達75.1萬元，引發網友熱議。不過，桃園地政單位表示，該戶未加計共有面積，單價因此飆高，現已下架，要求建商重新計算後申報。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察拾光隱其他交易行情，單價多在41~43萬之間，少數高樓層出現五字頭交易，因此單價75萬的行情確實引人側目。

若排除這筆登記有誤的交易，目前青埔一帶最高價的預售屋，今年最高價的預售交易仍為民權路四段的威均青塘園，19樓戶，以單價62.4萬稱霸青埔，其次為禾林 RICH ONE 3，含裝潢的19樓戶，以61.5萬緊追在後。

台灣房屋青埔直營店店長廖國順表示，「拾光隱」位於大園區致成路，該區預售屋中除了「嘉鼎綻」的一樓店面站上70.7萬的高價，和「代代木」的店面65萬單價，其餘住宅不曾有六字頭以上的交易。最高價的是高鐵南路一段的「威均帝璽」，三樓戶為56.8萬，其餘附近區段的預售交易，普遍成交價格在40~45萬之間。

張旭嵐分析，實價登錄主要供民眾了解周邊或建案行情，為了避免不實的價格影響行情，地政單位多會針對偏離行情的交易價格延緩揭露，經過審查後再公開，以避免人為疏失或有刻意做價的行為，影響判斷，誤導市場。

購屋者在參考使用出價議價時，建議也自行先剔除過高或過低的價格，確認單價是否扣除車位，並注意備註欄位，是否有特殊事項，像是附帶裝潢，或含有其他費用，才能有助判斷真實的行情。

預售屋 建商

延伸閱讀

豪宅保值抗跌 價格不易鬆動

張旭嵐／小宅裝潢有術 靠4招空間放大

國民黨批蔡英文維安重於治安 幫鄭運鵬與毒品累犯輔選

連趕3場輔選鄭運鵬拉票 蔡總統坦承桃園選情「非常拉鋸」

相關新聞

麥當勞店面縮水有內幕？門市「整修、座位砍半」全因不符合1法規

全台有超過4百家門市的麥當勞，近期北部有多家分店宣布停業，也有不少門市重新整修，有不少民眾發現整修後的門市空間、座位都大縮水，有網友分析原因，認為疑似是因為違反了地方政府的土地使用分區規定，才會導致此現象。

經濟旺房市 兆豐新加坡交易所房地產收益基金11/8成立

近幾個月，新加坡取消多數防疫限制、推行國際商務活動等，推升今年實質經濟成長率估值達3.6%，相對強於香港、台灣、美國等地...

超越七期 台中水湳預售出現破百萬交易 創歷史新高

今年房市降溫，但台中市卻逆勢出現單價破百萬元交易，且不是豪宅聚落的七期，而是水湳經貿園區，據最新實價登錄，位在台中西屯區...

賣壓升高！全國空屋多8萬宅、新建餘屋增2,500宅

內政部今（9）日發布111年上半年低度使用住宅及新建餘屋住宅統計，全國低度使用住宅宅數為85萬8,850宅，占全國房屋稅...

網驚桃園青埔瘋漲一坪成交75萬元 原來有貓膩

青埔近年房價驚驚漲，近日實價揭露，位於致成路的預售案「拾光隱」13樓，9月以總價2280萬元成交，扣除車位每坪單價高達7...

光陽米蘭車展秀電動速克達新車 搶攻歐洲市場

米蘭車展登場，KYMCO光陽工業宣布與擁有「摩托車界藝術品」之稱的MV Agusta 合作，在光陽Ionex的架構上推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。