網驚桃園青埔瘋漲一坪成交75萬元 原來有貓膩

青埔近年房價驚驚漲，近日實價揭露，位於致成路的預售案「拾光隱」13樓，9月以總價2280萬元成交，扣除車位每坪單價高達75.1萬元，引發網友熱議。不過，桃園地政單位表示，該戶未加計共有面積，單價因此飆高，現已下架，要求建商重新計算後申報。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察拾光隱其他交易行情，單價多在41~43萬之間，少數高樓層出現五字頭交易，因此單價75萬的行情確實引人側目。

若排除這筆登記有誤的交易，目前青埔一帶最高價的預售屋，今年最高價的預售交易仍為民權路四段的威均青塘園，19樓戶，以單價62.4萬稱霸青埔，其次為禾林 RICH ONE 3，含裝潢的19樓戶，以61.5萬緊追在後。

台灣房屋青埔直營店店長廖國順表示，「拾光隱」位於大園區致成路，該區預售屋中除了「嘉鼎綻」的一樓店面站上70.7萬的高價，和「代代木」的店面65萬單價，其餘住宅不曾有六字頭以上的交易。最高價的是高鐵南路一段的「威均帝璽」，三樓戶為56.8萬，其餘附近區段的預售交易，普遍成交價格在40~45萬之間。

張旭嵐分析，實價登錄主要供民眾了解周邊或建案行情，為了避免不實的價格影響行情，地政單位多會針對偏離行情的交易價格延緩揭露，經過審查後再公開，以避免人為疏失或有刻意做價的行為，影響判斷，誤導市場。

購屋者在參考使用出價議價時，建議也自行先剔除過高或過低的價格，確認單價是否扣除車位，並注意備註欄位，是否有特殊事項，像是附帶裝潢，或含有其他費用，才能有助判斷真實的行情。