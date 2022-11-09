達爾膚10月營收月增逾四成 迎旺季全面備戰

達爾膚（6523）公告10月營收7,898萬元，月增41.73%、年減32.65%，累計前十月營收7.27億元，年減21%。達爾膚表示，10月營收較去年同期下滑主要受大陸地區影響，然而，台灣市場表現佳，實體及線上銷售皆雙位數成長，海外地區則維持成長動能，營收貢獻增加，其中日本市場表現亮眼，品牌人氣扶搖直上，累計前十月已躍居海外營收第二大貢獻來源。

達爾膚為銷售旺季全面備戰，新品陸續上市，積極爭取媒體及社群曝光，並搭配通路促銷活動，迎接接下來雙11、雙12及年末節慶檔期，在海外市場方面，持續看好發展潛力並與代理商深化合作關係，期望帶動整體業績表現。

達爾膚表示，今年以來台灣及其他海外市場，包括日本、馬來西亞等業績表現不俗，公司以產品品類擴張為主要發展策略，未來產品將從臉部保養延伸至身體保養，並推出更多口服美容保健品及結合先進科技的高端產品，進一步提升產品覆蓋率及拓展潛在客戶群，此外，達爾膚亦將持續推動數位化，包含以數位行銷為主軸的模式以及加速內部組織運營的數位轉型等。

在大陸市場方面，達爾膚則定位在產品供應者及研發顧問的角色，提供大陸合作夥伴更大的自主權去應對當地消費者及政策上的變化。不過，今年以來受當地疫情影響，使得出貨予大陸合作夥伴的出貨量明顯下滑。