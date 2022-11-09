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特力10月營收寫近年新低 拚年底前消費旺季業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為特力屋日前正式進駐金門開設門市，結帳隊伍大排長龍。記者蔡家蓁攝影／報系資料照
圖為特力屋日前正式進駐金門開設門市，結帳隊伍大排長龍。記者蔡家蓁攝影／報系資料照

特力（2908）公告10月合併營收23.4億元，年減35.5%、月減27.99%，創下近年新低。公司表示，主要是客戶調整庫存以及去年同期出貨基期較高，影響貿易事業表現，台灣零售事業則受到台灣房市交易清淡影響，也較去年同期下滑。累計前十月營收314.5億元，年減13.02%。

特力10月貿易事業體營收為9億元，較去年同期下滑。特力表示，儘管貿易事業出貨受到歐美客戶持續消化庫存之影響，成長動能趨緩；隨著感恩節及聖誕節之銷貨旺季，可望加速將庫存降至合理水位。

過去兩年疫情的居家隔離，解封引爆的旅遊潮，消費者的消費性質快速轉變，使零售業者們隨即面臨庫存快速堆積。消費市場急轉彎，對貿易的外在環境及全球的全球經濟復甦前景投下變數，也讓特力貿易面臨著許多無可避免的挑戰。

特力台灣零售事業十月份合併營收13億元，受到全球金融環境的改變，衝擊民眾消費購屋意願，台灣房市交易冷淡，消費者對換屋、居家用品需求降低，以及去年因解封報復性消費，導致基期較高，使10月零售營收較去年同期減少。

儘管10月台灣零售業績受大環境影響，但特力表示，第4季為居家產業消售傳統旺季，且明年農曆新年較早，消費者對居家修繕需求，可望帶動台灣零售事業之銷售成長動能。接下來台灣零售除了持續創造通路商品差異化之外，亦強化服務內容包括居家之裝潢、修繕、清潔等服務，衝刺接下來的營收動能。

特力 營收

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