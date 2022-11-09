唐獎得主籲COP27 三個概念加強具韌性的氣候行動

聯合國氣候變化綱要公約第廿七屆締約方大會（COP27）6日起在埃及舉行舉行兩週，唐獎2018年永續發展得主，也是首位提出氟氯碳化合物（CFC)屬於溫室氣體的國際氣候變遷專家維拉布哈德蘭•拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）呼籲，應加強制定具有氣候韌性的氣候行動。

聯合國秘書長古特瑞斯日前表示，我們正處於求生存的戰鬥中，但我們正走向失敗，由於全球溫室氣體排放持續增加，溫度持續上升，「我們腳踩著加速器，行駛在通往氣候地獄的公路」。

拉馬納森則指出，要避免超過攝氏1.5°C的目標幾乎是不可能了。在他2018 年的相關論文已預測2030 年全球升溫將跨越 1.5 °C的門檻，現在必須盡快為 1.5°C暖化做準備。

拉馬納森進一步指出，現在，我們仍有5至8 年時間能將暖化溫度保持在1.5 °C至 1.7°C的範圍內，但需從三個面向同時著手：首先要減少甲烷、HFC(氫氟碳化物)、黑碳煙灰、低層大氣中的臭氧等短期氣候污染物產生；其次，在2035年前，將二氧化碳排放量減少至將近50%，再利用自然、機械及化學等各種方式，每年吸收空氣中的二氧化碳量達到50億噸左右。

針對全球關注有200多國代表參加的COP27，拉馬納森建議，我們必須改變做事的方法，加強制定具有氣候韌性的氣候行動。而這樣的氣候行動又需由以下三個概念來支撐：

概念一是減少氣候變遷所引起的風險，也就是從上述減少短期氣候污染物、在2035年前，將二氧化碳排放量減少近 50%，並且每年運用各式方法吸收空氣中的二氧化碳量約50億噸等三個面向著手。

概念二是適應力，我們必須從鄉鎮、縣市以至州/國家等各個層級來採取行動，以因應、降低氣候變遷帶來的災害風險。

概念三為社會和生態系統的轉型，使能發展所需的適應能力。

至於COP27首次將「氣候賠償」列入議程，身為宗座科學院理事會會員的拉馬納森更疾呼：「在我們代表宗座科學院所準備『建立氣候韌性』的文件中提到：我們必須將建立氣候韌性的行動聚焦於最貧窮的30億人身上，他們幾乎無法獲得現代燃料，因此必須使用木材、煤炭等原始燃料來滿足生存的基本需求，如烹飪和取暖等。他們現在沒有辦法適應所面臨的氣候變遷衝擊，且他們所承受的衝擊是不成比例地嚴重。重點是我們需要求將大部分氣候資金用於為他們提供乾淨的能源，以及補償他們遭受的損失和損害，也就是由於氣候變遷衝擊所造成的財產、生計與福祉的損失。」

拉馬納森與詹姆士‧漢森（James Hansen）博士於2018年同時榮獲唐獎第三屆永續發展獎，以表彰他們在增進氣候變遷的基礎認知，與空氣汙染對氣候系統衝擊所罪的開創性貢獻，並採取直接行動倡導與促進有效的減緩政策之制定。

拉馬納森是第一個提出氟氯碳化合物（CFC)也屬於溫室氣體的學者。在1975年，拉馬納森的研究即指出鹵碳化合物，尤其是用在冷凍及製造的氟氯碳化合物，具有溫室效應的特性，CFC不僅會影響大氣臭氧層，同時也會像二氧化碳一樣，對氣候系統產生衝擊。1985年為保護臭氧層所召開的維也納會議、1987年國際間所簽訂的蒙特婁公約，拉馬納森的研究成果都扮演了重要角色。