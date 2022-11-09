久陽10月營收3.59億元 全年可望創十年新高

久陽精密（5011）10月自結合併營收3.59億元，較去年同期減少14%；前十月合併營收為39.29億元，較去年同期成長29%，前10月合併營收已超越去年營收表現。

久陽表示，螺絲本業出貨順暢，10月營收雖未能再創高，但累計營收仍大幅超越去年，前十月合併累計營收已超越去年全年度37.61億元，預估今年在營收可望寫下十年來歷史新高。

董事長孫正強表示，螺絲本業因客戶端消化庫存而延遲下單，所幸因國際鋼價下跌有限，螺絲接單單價仍處於高檔﹔業務單位已調整接單與出貨策略來因應，以減緩鋼市低迷帶來的衝擊。子公司台鋼運輸則受海運費走低及季節性淡季影響，營收未能維持在高點，未來將積極組建自營車隊，降低成本；子公司榮福則因工程收入認列原則造成營收略減。