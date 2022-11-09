跟上人工智慧風潮！這5家傳統製造業也導入AI自動化

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文／蔡瓅萱

近來人工智慧（Artificial Intelligence, AI）盛行，許多企業、工廠都導入AI科技進行自動化生產，不只提升生產效能，穩定產品品質，也能精準將資源投注在需要的地方。AI自動化生產已經形成一股新趨勢，不只大家熟知的科技大廠，事實上有許多印象中「傳統」工業、製造業也都導入了人工智慧，甚至是帶動產業轉型的AI科技推手之一。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出5家製造業大廠，有關「AI自動化生產」近一年來的網路聲量，你知道以下這幾家企業都已經透過數位轉型，搖身一變成為智慧製造工廠了嗎？快一起來看看吧！

台塑企業（網路聲量：2,368筆）

台塑身為台灣石化業的業界龍頭，近年來積極投入數位轉型，在產線中加入AI應用，藉由AI技術來提升設備的穩定性，並以「智慧監診系統」收集機台運轉的資訊，避免無預警故障的情形發生。不過智慧監診系統的AI模型會隨時間使用衰退，必須進行重建，對此台塑使用由 Chimes AI 詠鋐智能開發出的 No-Code 平台「Tukey」，降低 AI 模型建置門檻，大幅縮短了模型開發的時間。

image source: YouTube／台塑企業總管理處

原先工程師小組需要花費6個月才能將1個模型建置完成，在產線導入Tukey平台後，只需要3個月的時間便可以建置出400多個模型，大大提升效能，也增強了產線的工作安全。未來台塑預計將這套工作流程推行到海外的工廠，擴大AI布局，這樣的轉型也得到許多讚賞，曾被多家媒體報導，帶動了台塑企業在網路上與AI相關的聲量趨勢。

台灣中油（網路聲量：1,679筆）

台灣中油於去年（2021）加入「高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，並且於區內成立「台灣中油5G AIoT推動專案辦公室」。「IoT」為物聯網（Internet of Things）的縮寫，智慧物聯網「AIoT」即為物聯網與人工智慧（AI）的結合。以5G網路帶動AIoT，跨足金融、行銷、媒體、管理、製造、醫療等多方領域，帶來新型態的生活模式。

image source: FB／台灣中油

台灣中油將5G AIoT應用至公司治理，如智能化油罐車、管線智慧巡檢、智慧工安管理、設備預知維護、遠端協作與技術支援、加油站影像智慧應用等等，加強工廠作業安全的同時，也提升了工作效能。

此外，台灣中油等國營企業加入亞洲新灣區，帶動了更多企業加入「5G國家隊」，讓台灣的5G AIoT產業發展更加蓬勃，同時國際接軌。中油在帶動高雄AI產業的貢獻獲得不少媒體報導，帶起網路聲量，被封為「都市舊工業區棕地再生最佳典範」，讓高雄銳變成科技產業重鎮。

奇美實業（網路聲量：1,595筆）

為了培育出更多產業AI人才，奇美實業連結AI科技與產業，在2019年和台灣人工智慧學校合作，於奇美實業新田廠區成立南部分校，希望能透過學校的設立加強人才培養，進一步帶動南部產業升級，以此校區做為起點，促成台灣南部的科技創新生態圈，加速產業發展。

image source: FB／台灣人工智慧學校

奇美實業總經理趙令瑜表示，AI為公司數位轉型的重要觀念和技術，他指出台灣南部有許多中小企業和傳統產業，希望藉由人工智慧學校推動產業轉型，培育出更多數位人才，讓這些產業能夠在生產、維修、經營等方面有更多AI應用成果。

AI已成為現在的世界趨勢，奇美實業也將其納入企業社會責任（CSR），積極地推廣AI學習，希望能帶起台灣的AI發展。從網路聲量中也可以發現，人工智慧學校南部分校的創立，在網路上引發不少討論，網友們表示：「希望能為家鄉帶來更多正能量」、「非常好的AI訓練課程」、「產業AI人才的搖籃」。

中鋼公司（網路聲量：1,481筆）

當許多人對鋼鐵業還停留在傳統重工業及大型笨重機具的刻板印象時，中鋼公司早在6年前便開始進行智慧化轉型，運用AI科技打造智慧鋼廠，在產業轉型的趨勢下，不再採取「以量制價」的策略，而是透過「精緻鋼廠」的形式來提高生產效能，研發高值化鋼品以提高獲利，並在內部成立智能產銷委員會（PMIC），系統性地推動智能產銷策略。

image source: FB／中鋼機械企業永續

此外，中鋼從2019年開始，便有序地推動工廠智慧化，藉由建構混合雲智能平臺（Technology）、培育AI人才（Talent）以及全面推動智能方案（Team）等3T主軸，積極地以IoT、AI、雲端運算、大數據等新科技發展智慧化系統，為產銷營運模式帶來重大變革。

中鋼也透過讓AI工程師建立自己的團隊，於各種實務AI專案執行過程中將AI應用經驗內化，奠基AI運用的系統化模式，找出生產作業的最佳化配置，解決人員退休後經驗傳承與技術銜接的斷層問題。中鋼導入AI讓傳統工廠逐步蛻變成智慧工廠，越來越多媒體報導中鋼如何發展「智慧生產」及打造「精緻鋼廠」，持續積累的網路聲量讓其成為產業轉型典範之一。

台灣水泥（網路聲量：695筆）

台灣水泥近年來除了水泥本業外，也積極發展創新動能，像是導入AI智能，在製程及管理上達到節能減碳的效果，並且落實廢棄物循環利用，轉型為綠色環境工程公司，更在2019年獲得TCSA台灣企業永續獎。

image source: FB／台泥企業團

台泥結合了大數據資料庫，導入人工智能，並透過機器學習、產品生命週期評估與減碳管理系統結合，從各區收集碳足跡資訊等資料，分析出不同廠區的最佳製程和減碳方法。

台泥以「AI智能+創新轉型」在TCSA獲得「創新成長獎」，獲得許多媒體報導及討論，在網路上帶起相關聲量。以AI智能精密管控產線，並且將客戶訂單與整個供應鏈連結，導入自動化和智慧指揮系統，提升整體作業效率。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月28日至2022年09月27日。