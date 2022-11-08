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藍委爆料國慶焰火無人機全是大陸製 廠商：陸製零件無涉飛安資安

日本工具機展 東台強推新能源車高效設備對策解決方案

經濟日報／ 特派記者宋健生/日本東京8日電
日本國際工具機展登場，東台強推新能源車高效設備對策解決方案搶單。記者宋健生/攝影
日本國際工具機展登場，東台強推新能源車高效設備對策解決方案搶單。記者宋健生/攝影

日本國際工具機展今(8)日登場，工具機大廠東台集團（4526） 為呼應新能源車輕量化加工物需求，推出工程集約與高產能需求所對應的高效設備對策解決方案，充分展現在新能源各產能需求設備的發展成果，全力搶單。

東台董事長嚴瑞雄指出，中共二十大落幕後，大陸客戶詢單逐步增溫，明年3月起歐美等國外廠商也開始釋出新年度訂單，而台北國際工具機展剛好無縫銜接，接單業績可期；尤其標準機下單有望在第2季起回復正常，但客戶拉貨力道將是觀察重點。

嚴瑞雄說，東台精機此次主打旗下子公司ANGER與PCI新能源車高效設備，針對不同樣態工件，提供長型鋁構件與箱型加工物各式對應加工設備。

其中，ANGER SP系列，藉由三軸動柱架構，搭配A軸 (工作台)、B軸 (搖擺主軸)，可加工長型件側邊角度，無需角度頭配合；高速的三軸移動速度，可滿足客端加工效率所需。

在ANGER TS系列上，雙主軸中三軸向可各別獨立作動與補正，易於調整加工精度與尺寸。PCI M系列，則透過特大第四軸工作台盤面與懸徑，協助客戶完成電池殼體等超大尺寸方型鋁構件的加工。

另外，東台也在系統整合與智慧製造上，針對製造業在OEE的生產痛點，以虛實整合為核心，強化發展製造鏈垂直整合。從基礎的感測SENSOR應用、單機到整廠整線的自動化與機聯網整合，協助客戶達成自動持續產出良品的目標，創造最大價值與效益。

新能源車 工具機

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