台灣成為現代汽車亞太地區CUSTIN旗艦家旅優先發表市場

「韓流」加持HYUNDAI汽車在國內市場銷售量不斷攀升，今(8)日正式推出 The All-New CUSTIN旗艦家旅車款。這次更成為台灣成為亞太地區Custin旗艦家旅選擇優先發表的市場，現代汽車對於國內車市重視不言可喻。

由於Custin其國產身分，在價格方面具有絕對優勢，GLT-A旗艦款台幣132.9萬元和GLT-B VIP款售價146.9萬元，可拉開與進口MPV價差，被國內多家車廠視為可敬的競爭產品，推估在新車推出後，有望再度推升現代汽車在國內的新車銷售排名。

南陽實業總經理徐伯達表示，身為HYUNDAI汽車亞洲戰略車種，並且考量國內家庭組成三代同堂約占超過14%及每年近5,000台家用MPV的需求，台灣成為亞太地區CUSTIN旗艦家旅選擇優先發表的市場。

徐伯達進一步指出，結合「CUSTOM」禮遇家人與「INTERIOR」豪華科技內裝雙詞彙的CUSTIN旗艦家旅，擁有最適合國內用路環境的4,950mm車身長度，且透過長達3,055mm的軸距規劃，兼具了市區穿梭靈活度與座艙空間極大化等雙重特點。

不同於傳統家庭MPV車型保守與方正的造型鋪陳，將動感風格完美兼容CUSTIN旗艦家旅中，堪稱市場最具前衛洗鍊感的多功能車型代表；CUSTIN旗艦家旅更透過最高規格的安全科技，體現最愛的家人想法。