台灣成為現代汽車亞太地區CUSTIN旗艦家旅優先發表市場
「韓流」加持HYUNDAI汽車在國內市場銷售量不斷攀升，今(8)日正式推出 The All-New CUSTIN旗艦家旅車款。這次更成為台灣成為亞太地區Custin旗艦家旅選擇優先發表的市場，現代汽車對於國內車市重視不言可喻。
由於Custin其國產身分，在價格方面具有絕對優勢，GLT-A旗艦款台幣132.9萬元和GLT-B VIP款售價146.9萬元，可拉開與進口MPV價差，被國內多家車廠視為可敬的競爭產品，推估在新車推出後，有望再度推升現代汽車在國內的新車銷售排名。
南陽實業總經理徐伯達表示，身為HYUNDAI汽車亞洲戰略車種，並且考量國內家庭組成三代同堂約占超過14%及每年近5,000台家用MPV的需求，台灣成為亞太地區CUSTIN旗艦家旅選擇優先發表的市場。
徐伯達進一步指出，結合「CUSTOM」禮遇家人與「INTERIOR」豪華科技內裝雙詞彙的CUSTIN旗艦家旅，擁有最適合國內用路環境的4,950mm車身長度，且透過長達3,055mm的軸距規劃，兼具了市區穿梭靈活度與座艙空間極大化等雙重特點。
不同於傳統家庭MPV車型保守與方正的造型鋪陳，將動感風格完美兼容CUSTIN旗艦家旅中，堪稱市場最具前衛洗鍊感的多功能車型代表；CUSTIN旗艦家旅更透過最高規格的安全科技，體現最愛的家人想法。
CUSTIN旗艦家旅不分車型標配「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，其中最受消費者重視的SCC智慧型主動車距維持(附Stop & Go)、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、LDW車道偏移警示系統、FCA前方主動煞停輔助(含汽車/行人/騎士偵測)、FCW前方撞擊警示系統、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、FCW-JX對向來車路口安全偵測系統、BCA盲區碰撞避免輔助、BCW盲區偵測警示、RCCA後方交通防撞輔助、RCCW後方交通防撞警示系統等，達到Level 2半自動駕駛等級。
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