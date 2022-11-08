台塑化10月營收698.05億元 較上月微幅增加

台塑化（6505）今（8）日公告10月營收為698.05億元，月增0.1%、年增15.5%。針對10月營收變化，台塑化表示，其中銷售量差較9月減少3.0億元，銷售價差增加3.8億元，所以營收微幅增加。

其中煉油事業10月較9月減少5.9%。台塑化指出，10月原油煉製量共12,939千桶（每日417千桶，31個工作天），比9月原油煉製量13,539千桶（每日451千桶，30個工作天）減少600千桶，產品總銷售量15,025千桶，比9月16,118千桶減少1,093千桶。至於售價部分，2022年10月每桶杜拜原油平均價格比9月上漲0.2美元，但受部份外銷油品及內銷航燃計價週期影響，每桶產品平均售價為102.8美元，較9月減少1.7美元。

烯烴事業營業額則比9月增加6.9%。台塑化表示，10月乙烯產量17.1萬噸（產能利用率63%，31個工作天），比9月產量15.3萬噸（產能利用率58%，30個工作天）增加1.8萬噸，產品總銷售量44.4萬噸，比9月38.6萬噸增加5.8萬噸。

10月乙烯因下游需求疲弱，每噸平均售價比9月減少36美元；丙烯因輕油價格上漲影響，每噸平均售價比9月增加6美元；丁二烯則受供給增加影響，每噸平均售價比9月減少87美元；另裂解汽油每噸比9月增加3美元；全產品每噸平均售價比9月減少43美元。