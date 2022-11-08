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兩大案完工加持 達麗建設前三季EPS達3.41元

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

達麗建設（6177）今年在「達麗居山」、「達麗漾CITY 2」兩大案貢獻下，推升今年前三季營收達83.66億元、年增46.5%，稅後純益達13.22億元，較去年同期大增86.9%，每股純益達3.41元。

達麗建設今年在總銷約47億元的「達麗居山」、總銷15.4億元「達麗漾CITY 2」兩大案入帳下，推升公司今年前三季營收達83.66億元，較去年同期57.11億元增加46.5%，營業毛利達23.17億元，毛利率為27.7%，營業利益達15.86億元，較去年同期8.25億元成長92.2%。

總計達麗建設今年前三季稅後純益達13.22億元，較去年同期7.07億元增加86.9%，每股純益達3.41元，優於去年同期的1.82元。

營收 每股純益

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