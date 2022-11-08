兩大案完工加持 達麗建設前三季EPS達3.41元
達麗建設（6177）今年在「達麗居山」、「達麗漾CITY 2」兩大案貢獻下，推升今年前三季營收達83.66億元、年增46.5%，稅後純益達13.22億元，較去年同期大增86.9%，每股純益達3.41元。
達麗建設今年在總銷約47億元的「達麗居山」、總銷15.4億元「達麗漾CITY 2」兩大案入帳下，推升公司今年前三季營收達83.66億元，較去年同期57.11億元增加46.5%，營業毛利達23.17億元，毛利率為27.7%，營業利益達15.86億元，較去年同期8.25億元成長92.2%。
總計達麗建設今年前三季稅後純益達13.22億元，較去年同期7.07億元增加86.9%，每股純益達3.41元，優於去年同期的1.82元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言