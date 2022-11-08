雙11爆殺方案 中嘉寬頻推全速率快閃優惠

迎戰一年一度雙11大檔，中嘉寬頻今(7日)宣布推出全速率方案爆殺優惠，自2022年11月8日起至11月12日止、限時五天，新申辦120M、300M、600M、1G指定方案，月付下殺最低57折、只要399元起，2台WiFi 6 Mesh加購價只要每月79元、合約到期後設備歸屬用戶所有，且好康不限網路門市、到中嘉寬頻門市、客服、業務等全通路皆可申辦。

中嘉表示，優惠期間申辦皆搭配Home+ tv 4K智慧機上盒，在家就可以輕鬆用電視機觀看YouTube、各式隨選影音及使用智慧家庭服務；依申辦方案不同再贈送多達35個數位頻道免費看或數位加值頻道闔家餐，多元頻道類型及內容，一次滿足不同客群的收看需求。

中嘉強調，秉持顧客導向的服務理念，持續落實提供消費者物超所值的寬頻方案及多元智慧生活服務之承諾，此次於雙11檔期擴大推出全速率方案限定優惠，提供120M、300M、600M、1G全年最狂優惠價。消費者可依照個人日常使用情境及需求選擇合適方案，申辦光纖上網，送你免費看電視，月付最低只要399元起；若有高速居家上網需求者、也只要月付699元就可擁有1G光纖飆網體驗，再贈送多達35個數位頻道免費看、加碼升級搭配Home+ tv 4K智慧機上盒。

中嘉表示，針對光纖上網加有線電視雙享受，月付699元起，而1G光纖上網搭配數位有線電視服務限時直降千元有找、月付999元就一次滿足，再送數位加值頻道闔家餐，包含國家地理國際頻道、國家地理高畫質野生頻道、Discovery Asia、Discovery科學頻道、Asian Food Channel亞洲美食頻道、BBC Earth、BBC Lifestyle等多元類型，申辦此次雙11限定優惠方案，皆可享2台WiFi 6 Mesh加購價每月只要79元、合約到期後設備歸屬用戶所有；且皆搭配Home+ tv 4K智慧機上盒，用戶透過Home+ 4K智慧機上盒，可一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，YouTube 及各式串流影音隨選隨看。

同時，中嘉觀察，時下網路世代熱愛看電影、追劇，對於觀看線上影音有高度需求，自即日起推出｢雙11影劇狂歡｣限定加值方案，優惠期間加購影劇餐即享前三個月免費、第四個月起每月也只要69元(原價99元/月)，包含16個高畫質頻道如HBO系列、星衛系列、Warner TV、tvn等橫跨電影、戲劇、影集、綜藝類節目通通任你看。

為提供消費者更優質的網路體驗，中嘉表示，持續投入網路建設、積極優化，2021年打破同業紀錄、獲得國際權威機構認證在基隆、新北、桃園、台南、高雄五大都會區寬頻網路下載網速第一；2022年第一季再下一城，在基隆、新北、桃園、台南、高雄五大都會區獲得國際測速權威機構認證肯定寬頻及Wi-Fi網速雙料下載第一，持續展現網路品質的真實力、提供用戶高速穩定的家用寬頻上網服務。