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京站週年慶總回饋率26％ 檔期業績估成長6％

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
京站週年慶壓軸登場，估檔期業績增加5~6%。圖/京站提供
京站週年慶壓軸登場，估檔期業績增加5~6%。圖/京站提供

京站（2942）周年慶壓軸上陣，預計11月16日登場，除了全館6折起，Q卡友限定全館3800送600，再刷台灣Pay3800送400元 ，總回饋率達26%，更勝往年。京站總經理柯愫吟表示，今年下半年百貨人潮已開始回流，雖然去年基期因振興券挹注墊高，但估今年週年慶檔期仍可較去年成長5~6%。

京站營運管理處副總劉育全表示，疫情解封、人流回籠，今年各百貨周年慶業績都有不錯的表現，京站也十分期待這次周年慶能交出好成績，因此，今年祭出有史以來回饋最大，更勝去年的21%，此外，並針對不少業種額外進行加碼，像是鐘錶、包款。為衝刺人氣，今年並以「相揪Fun心逗陣玩」作為活動主軸，京站提供總價值超過66萬的抽獎內容，一人中獎多人同行，包括2人、4人、一群人的歡聚旅行，不論海外旅遊或國旅皆在抽獎的獎項中。

劉育全表示，國境10月13日起解封，點燃出國需求，帶動的不僅是旅行箱等旅行用品，還包括彩妝、服飾都有一波帶動。即便大環境受通膨干擾，但年底消費旺季買氣相當強勁，過去在疫情期間壓抑的需求陸續出籠，看好今年周年慶檔期表現。

京站周年慶祭出Q卡友限定首五日，也就是11月16日至20，全館3800送600，包括400商品贈券+200限定贈券，另3C家電單筆滿1萬再送500。全館線上線下當日滿3800送400(累贈)、3C家電單筆滿1萬送500(累贈)。另有回門禮，當日單筆滿1499元，第一波11月18日起送好Q旅行鞋袋、第二波11月24日送好Q旅行六件組；化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿6000元，11月16日起送好Q自動直立傘乙把。

周年慶 通膨 家電 3C

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