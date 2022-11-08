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新建案做節能 信義開發推全台首個「節能E好宅」社區

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
信義企業集團旗下信義開發宣布與新北市府、資策會合作，於新建案「信義嘉品」導入E化節能相關軟硬體。圖為信義嘉品目前興建現況。圖片來源: 信義房屋
信義企業集團旗下信義開發宣布與新北市府、資策會合作，於新建案「信義嘉品」導入E化節能相關軟硬體。圖為信義嘉品目前興建現況。圖片來源: 信義房屋

信義企業集團旗下信義開發宣布與新北市府、資策會合作，在新建案「信義嘉品」導入E化節能相關軟硬體，家戶中則裝有有智慧CT比流器、匝道器等，只要家戶同意，即可將用電數據回傳，經後台分析後，再以APP回饋耗能狀況、電器是否老舊等訊息給各家戶，另在社區公設重點用電系統及設備中裝設智慧電表，以「能源可視化」的方式，鼓勵住戶積極節能。

新北市府統計，新北市商業單位及住宅近年所排放的溫室氣體量，占全市總排放量約4成；其中，社區建築物的用電，公共設施約占25%，家戶則約75%。因此，信義開發副總經理李建坤指出，「信義嘉品」在家戶部分，均會裝設智慧CT比流器、匝道器，只要住戶同意將數據傳送至資策會後台，相關用電數據即會透過匝道器傳送，資策會分析後，則透過APP等方式，定期將家戶耗能狀況回報給住戶；特別的是該分析可偵測出部分特定家電，若分析發現有老舊電器異常耗能，也會建議住戶予以汰換。

公設部分，李建坤表示，亦將裝設智慧電表，用電數據將統一回到中控室，並可換算社區用電指標「EUI值（每平方公尺的用電量）」，定期提供給住戶、管委會參考。換言之，透過「能源可視化」並揭露用電成效，不僅能達到節能效果，也可以即時改善異常用電。

李建坤指出，有別於中古社區如要加裝相關設備，需取得管委會、住戶同意，往往得花費額外的工程成本、來回溝通討論；直接在新建案中推動，事半功倍效果更為明顯。此次「信義嘉品」率全台建案之先，與新北市府、資策會合作，信義開發後續推出的建案也都會跟進，盼達到領頭羊作用，讓各地的新建案，也都能更加納入節能減碳的建築觀念。

新北市府環保局副局長朱益君補充說明，社區公設部分，新北市也首創「新北節能E好宅」計畫，依建築物公設區域的能源使用密度大小，給予建物最第三星級、最高六星級的標章；當建築物成為六星級的社區，再搭配家戶節能40%，整體建築物節能效益就可以達到50%。

朱益君強調，透過與私部門信義企業集團合作，在「信義嘉品」中將導入資策會人工智慧、大數據、物聯網等技術，輔以「新北節能E管家」APP，盼達到節能效益、邁向碳中和建築目標。

信義企業集團以房仲本業起家，觸角陸續擴及開發、代銷、居家等多元面向，但秉持「以人為本」、「先義後利」、「正向思考」等核心理念，積極關心顧客、同仁、股東、環境、社會等各利害關係人，希望不只成為永續經營的企業，更要達到彼此共生、共好，成就「永續好生活」。

新北市環保局副局長朱益君（右二）、信義開發副總經理李建坤（左二）共同響應「公私協力E起向前淨–新北節能E管家」合作應用發表記者會。圖片來源: 信義房屋
新北市環保局副局長朱益君（右二）、信義開發副總經理李建坤（左二）共同響應「公私協力E起向前淨–新北節能E管家」合作應用發表記者會。圖片來源: 信義房屋

資策會 建案

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