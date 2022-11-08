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京站周年慶估成長6% 今年營收力拚增兩成

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
京站將於11月16日舉辦周年慶，整體周年慶業績有望成長6%。記者何秀玲／攝影
京站將於11月16日舉辦周年慶，整體周年慶業績有望成長6%。記者何秀玲／攝影

興櫃百貨股京站（2942）預計在11月16日舉辦周年慶，因迎接報復性出國、天氣變冷、11月防疫政策又鬆綁，有望帶動冬裝和戶外服飾和用品，整體周年慶業績有望成長6%，加上今年前三季成長14％，法人估，京站今年全年營收有望比去年有亮眼表現，成長約兩成。

京站總經理柯愫吟說，展店計畫持續，包括母公司日勝生投入「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都更案，將打造一棟新京站廣場；還有位於桃園藝文特區的據點也洽談中，兩個商場都將於2025-2026年開出。

除了持續洽談展店之外，柯愫吟也透露，目前還評估併購的可能性，無論是線上或是線下，或是業種也能進行整合，比如餐飲業或是線上公司都有機會。

京站也早於2020年跨入商場顧問業務，首家客戶為竹北龍享廣場，協助商場定位、規劃、招商以及軟硬體等，成為京站營收動能之一，龍享廣場將在今年12月啟動試賣。

談到今年營運，京站擺脫去年三級警戒，今年前三季出現雙位數成長，主要是因第3季開始解封，又是暑假旺季，電影院有大片吸引人潮，整體來看，香氛、家電、雜貨都有不錯表現。

接著邁入第4季，10月國境開放，11月防疫政策開始鬆綁，周年慶也將於11月16日開打，推出有史以來最大回饋高達26%，第4季營運值得期待。

京站將於11月16日舉辦周年慶，總經理柯愫吟（左三）看好今年買氣回溫，整體周年慶業績有望成長6%。記者何秀玲／攝影
京站將於11月16日舉辦周年慶，總經理柯愫吟（左三）看好今年買氣回溫，整體周年慶業績有望成長6%。記者何秀玲／攝影

周年慶 營收

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