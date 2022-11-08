國家住都中心再推新竹建功都更案 投資額達180億元

國家住都中心再推「新竹建功Campus權利變換公辦都更案」，11月7日至21日招商文件草案公開閱覽，預計12月底公告招商。據了解，此案投資金額約180億元，國家住都中心將分回一棟約200戶社宅，另也規畫導入優質商辦及住宅。

新竹建功都更案共分為兩塊，一塊是日前已公告招商的地上權案，面積約1公頃，投資額約40億元，本周五（11）日將舉行招商說明會；另一塊則是採權利變換方式，面積達3.5公頃，投資額180億元，自7日起公開閱覽，歡迎業界先進提出寶貴意見，預計12月底正式招商。

國家住都中心表示，權利變換案基地為第二種商業區(附) 、第一種住宅區、綠地及公園用地，臨建功路、光復路二段及金城一路35巷，緊鄰清華大學、陽明交通大學及國道一號新竹交流道，地理環境相當優越。

此基地有八成產權為國家住都中心所有，近一成九屬國產署、新竹市政府土地，僅不到1%為私人土地。據悉，兩戶私地主也已表達參與都更意願，另外有26戶違建戶，也僅剩一戶未達成協議，其餘25戶分別接受現地安置或現金補償。

國家住都中心表示，此案將修復歷史建築「日本海軍第六燃料廠觸媒工廠」，並串聯周邊將軍村文化園區，也進行基地內溪埔子排水整治工程。

另外基地鄰金城一路35巷側，配合建功高中、建功國小延伸至公道五路，退縮留設寬度14公尺以上之綠帶及無遮簷人行步道，形塑林蔭綠廊優質生活新場域。

此案公園用地以南的地上權區，也正辦理公告招商，導入具競爭優勢商辦，形塑新科技廊帶，促進當地科技產業再發展；此案也提供優質環境，全區以CAMPUS為規劃主軸，結合住、辦、商及休閒藝文等元素，期能透過公辦都市更新整體規劃，提供完善複合機能，打造微型城市。

國家住都中心說明，本案公開徵求實施者，招商作業採一次申請、二階段審查方式辦理評選，評選作業分為資格審查、綜合評選，期盼國內外優質企業踴躍參與。

招商文件草案及相關資料可至國家住都中心都更招商專區(https://www.hurc.org.tw/hurc/renewalDraft)下載參閱。各界若有任何建議，可於公開閱覽期間，以書面郵寄至本中心綜合業務部專案一組收，或連繫本中心翁規劃師（02-2100-6300#235 susan0716@hurc.org.tw）、藍資深規劃師（02-2100-6300#262 blue2251@hurc.org.tw）詢問。後續將於12月辦理正式公告招商，屆時歡迎各位業界先進踴躍投標，攜手共創風城新面貌。