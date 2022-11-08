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北投湯守觀音祭 信義房屋共襄盛舉關懷在地

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
信義房屋於北投湯守觀音祭設攤，設立彈珠台增進親子互動。圖片來源: 信義房屋
信義房屋於北投湯守觀音祭設攤，設立彈珠台增進親子互動。圖片來源: 信義房屋

時序入冬，2022北投湯守觀音祭剛落幕，今年除了有遊行、湯守觀音參拜等傳統活動之外，還有金曲熱歌、那卡西歡唱，還有毛小孩走秀等多場演出，信義房屋（9940）也號召八家分店共同與會，到場推出一系列親子活動，不僅融入在地文化，也藉此與當地居民互動，展現信義人對土地的關懷。

北投地區的歷史悠久，早在日據時代就已高度開發，是日本人最愛的溫泉勝地。信義房屋新北投店店長魏早吉分享，所謂「湯守觀音」，也是在日據時代就有的地區守護神，當時供奉地點就位於北投第一家溫泉飯店「天狗庵」的旁邊。

隨著時代更迭，天狗庵目前已成了史蹟公園，就位於溫泉飯店加賀屋旁邊，湯守觀音也移往了普濟寺，平日不輕易亮相，但北投居民仍然視其為在地守護神，每年此時都會為其舉辦祭典，僅去年因新冠疫情而暫緩。

魏早吉指出，北投在地的傳統活動，不但凝聚了居民的信仰，還乘載了區域的歷史與文化，信義房屋在北投耕耘多年，不僅關注商圈脈動與產業發展，共存共榮，也已融入在地的生活步調和文化脈絡。

此次共有八家分店響應2022北投湯守觀音祭，於會場設攤針對親子族群推出系列活動，包含彈珠台體驗、棉花糖DIY等等，與在地居民輕鬆同樂。而大會本身的活動，除了遊行、湯守觀音參拜之外，也有多場演出，甚至還有毛小孩走秀，呼應現代人的生活型態。

為了更深入掌握活動精神，魏早吉透露，同仁們近期還曾去普濟寺拜訪住持，向寺方請教相關事宜，在過程中，同仁們也更瞭解了在地文化，形同上了一堂最有深度的「北投學」。

今年五月新北投車站百年慶時，信義房屋同樣由周邊八家分店共同參與，在現場設攤，邀請小朋友們以新北投車站百年慶為題，參與繪畫比賽；而在平時，各分店也常做修補紗窗、油漆粉刷等社區服務，就是希望透過實際行動，展現信義人對這塊土地的關懷。

信義房屋 溫泉 親子

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