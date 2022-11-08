2023年TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑

全台知名的國際兒童繪畫比賽－TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽(TOYOTA Dream Car Art Contest)徵件開跑囉！去年在學童熱情踴躍參與下，TOYOTA夢想車最終共徵件12.1萬件畫作，創下台灣近年國際兒童繪畫比賽的徵件新高，已成為全台規模最大的國際兒童繪畫賽事。

今年邁入第17屆的TOYOTA夢想車創意繪畫大賽，特別邀請人氣圖文作家–嗨小強，以及同樣關注兒童藝術的雄獅文具，共同支持兒童藝術及創意發展。今年度夢想車首度推出線上報名禮，只要完成線上報名即有機會抽中限量好禮(隨機抽出5名)，且除了手繪作品，亦開放CG(電腦繪圖)作品報名參賽，讓喜歡繪畫的小朋友們，有更多表現創意的方式。

台灣全國大賽獲得金獎的9件作品，將送件至日本參加世界大賽，與世界各地的小畫家們共同角逐全球大獎的殊榮。成功晉級世界大賽決賽並獲獎之得獎者個人可獲得5,000美元獎學金、得獎者學校則可獲得10,000美元的高額獎學金*註1，入圍世界大賽未得獎的孩童也不用灰心，個人亦可獲得3,000美元獎學金，鼓勵小藝術家們盡情發揮自己的創造力。

TOYOTA夢想車創意繪畫大賽邀請15歲(含)以下全台灣中小學的青少年及學童參賽，依年齡分為A組(7歲(含)以下)；B組(8-11(含)歲)；以及C組(12-15(含)歲) 3個組別，讓學童發揮無限創意，拿起繽紛畫筆，和TOYOTA一起前進夢想。本次報名參賽即贈送TOYOTA夢想車x嗨小強 雄獅12色蠟筆好禮乙份(依報名順序贈送，限前45,000位，數量有限，送完為止)或TOYOTA夢想車x嗨小強 資料夾乙份(依報名順序贈送，限第45,001-第65,000位，數量有限。