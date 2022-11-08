兩岸水泥業首例 台泥在江蘇句容導入無人駕駛電動礦車

台泥（1101）企業團積極推動能源轉型，今（8）日在大陸江蘇句容廠攜手大陸迪邁科技、希迪智駕與三一重裝三大戰略合作夥伴，共同舉辦5G智慧礦山啟用儀式，並導入全礦區覆蓋無人駕駛電動礦車，未來台泥規畫在句容廠礦山建置太陽能發電系統搭配儲能，推動句容廠成為第一個「零碳礦山」示範基地。

台泥企業團董事長張安平表示，這次專案是台泥推動能源轉型的嘗試。未來在兩岸條件符合的水泥廠礦區，台泥都計畫引進無人駕駛電動礦車，替代傳統燃油礦車，並建置太陽光電儲能項目，推動企業向綠色低碳轉型升級。

台泥表示，這次江蘇句容廠共導入14台無人駕駛電動礦車，全面替代原有燃油礦卡。根據估算全電動化後，每年可節約柴油805噸，按1噸柴油排放3.13噸二氧化碳計，年減碳量約為1,800餘噸，相當於15萬顆樹的年吸碳量；同時與燃油礦卡相比，噸人工費用和維護費用大幅降低。

在5G智慧礦山啟用儀式上，大陸水泥協會執行長孔祥忠、句容市委副書記賈雲亮、新台泥杭州運營管理中心總經理姚成府、迪邁科技總經理袁曉慧、希迪智駕首席運營官應龍、和三一重裝常務副總經理曲小飛，共同在平板電腦上按下「一鍵發車」功能鍵，目送著一輛輛整裝待發的無人駕駛電動礦車由停車場井然有序駛入礦區展開作業，啟用儀式也同時展示「中控路徑規劃」「遠端智慧調度」「自動泊車卸礦」「人工模擬駕駛」等先進科技功能。

台泥句容廠5G智慧礦山系統已覆蓋全業務流程，每一個生產環節，均透過3D視覺化集中管控，形成一個完美的封閉式循環管理，大幅提升礦區管理效能。於此同時台泥也與大陸迪邁科技、希迪智駕簽署戰略合作協定，未來將共同投入資源在國際市場推展5G智慧礦山系統。

為深化礦山綠色發展，全力打造「零碳礦山」，台泥句容廠規劃利用已形成之永久邊坡及原排土場，建設7.33MW太陽能搭配2MWh電池容量的儲能設備。採「自發自用 餘電逆送電網」的模式，預計未來建成後年平均發電量727.15萬度，可以完全滿足礦山年用電需求，等同減碳4,225噸。