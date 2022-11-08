屋奴人生再拉長 桃南高新竹房貸都超過25年

內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第一季、第二季新增房貸貸款期數連續兩季都是創歷史新高的289個月，其中桃園、台南、高雄與新竹縣市，房貸期數都拉長到超過300期，過去一段時間的房市飆漲區，都出現房貸越揹越久的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，數據顯示面對房價居高不下，購屋人選擇以拉長貸款年限方式，以求降低每月房貸負擔，以前20年期是市場主流，現在30年期才是市場主流。

他表示，手頭上資金比較緊的民眾，或者想要多留點現金在身上的房貸族，甚至還會搭配3年的寬限期，降低初期的每月還款負擔，30年期房貸一方面可降低購屋人每月負擔，同時也增加民眾對房價的負擔能力，推升房價走揚。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第二季房貸期數全國為289期，約24年，房貸期數創新高包括新北市的298期，桃園市301期，台中市298期。

超過300期，也就是25年的，則有台南市302期，高雄市302期，新竹縣高達311期，高於六都，新竹市則也達303期，這些區域的平均房貸都達到25年。