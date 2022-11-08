富邦媒雙11超狂購物節 暖身慶業績年增突破二成

富邦媒（8454）2022《momo雙11超狂購物節》買氣爆棚，暖身慶於11月1日開跑至今，業績較去年同期成長突破二成，更較日均業績成長超過兩倍。11月9日至11月11日即將迎來momo雙11活動最高潮，「組隊賺3.5%回饋」正強力募集中，截至目前隊伍數已較去年同期成長40%。

根據momo「2022雙11網友購物車」大調查，趁著雙11的活動加持、深度優惠，消費者優先搶買平日躊躇難下訂的高單家電，像是大型家電中呼聲前三高的大尺寸電視、烘衣機、冰箱；還有小型家電中的人氣三寶吸塵器、掃地機器人、氣炸鍋等。而高回購率的衛生紙、廚房紙巾等日用紙品，或是精華液、乳液、底妝、葉黃素等美妝保健品等都是雙11必囤商品。Apple年度新機iPhone 14也是許多網友指名下手的目標。

momo雙11呼聲超高的「組團賺3.5%回饋」神隊友也在召集中，凡11月11日當日團隊達3人以上、3人以上有消費，且團隊消費累積金額達指定七大門檻即享最高3.5%回饋；全團成員皆刷momo卡並共同累積消費滿11,111元，可瓜分1,111元momo幣加碼獎勵。此外，興勤號召隊友的主揪人，凡個人累積消費需滿1,111元以上，且隊伍總消費30,000元以上，可享有「主揪獨享獎」150元momo幣；其餘成員也可獲「成團消費獎」50元momo幣。

momo粉最愛的「瘋搶萬份紅包」場次與名額再加碼，11月9日至11月11日每日場次增開至18場，雙11當天更享不限次數搶紅包機會，最高999元momo幣、麗寶樂園雙人免費套票、Uber優惠券、哈根達斯折價券、聯想耳罩耳機等獎項。