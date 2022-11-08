如果「梨泰院事件」發生在台灣...如何讓保險發揮最大效益？

日前國際各大媒體斗大標題報導：南韓梨泰院發生嚴重群聚「踩踏事故」，原本應該是充滿萬聖節歡欣氣氛的梨泰院街頭，卻因為突如其來的人群推擠踩踏意外，釀致156人死亡、151人受傷、通報失蹤人數至少4,100人失蹤慘劇，網路上流傳著多段死傷者遺體遍布一排在街頭的畫面，看得令人怵目驚心，更是震驚全世界。

急診專科醫師提供卡人群自救5方法

據了解，這起悲劇的發生，乃是因為太過於擁擠導致「窒息」，尤其罹難者當中，大多數是20餘歲的年輕人，其中女性死亡人數是男性的1.8倍……；說起之所以會有這樣的落差，專家分析，這是因為女性的肌肉量相較於男性要少，特別是20餘歲的年輕女性，可能就是肌肉量較少而難以承受前後人群夾擊的壓力。

鑒於梨泰院慘劇啟示，其他國家無一不引以為戒、風聲鶴唳，像是同為萬聖節「聖地」的東京澀谷，在萬聖節日期間，由日本政府派出300餘名警力引導人群，以免人滿為患引發意外事故。此外，在台灣部分，面臨即將迎來解封後的萬人活動，包括：選舉造勢活動、新北耶誕城及101跨年晚會都被點名，要如何避免悲劇重演？

以下國內急診專科醫師提出卡在人群中的5個自救方法： 方法1、當你遇到擁擠人群推擠時，請牢記「順流者生」口訣，保有呼吸空間最重要！ 方法2、當陷入危險時，試著尋找掩蔽物，像是室內的櫃子或是戶外的樹木等，以避免被推擠、增加危險事故發生機會。 方法3、一般來說，人群推擠通常是一波一波，並非是持續不斷的，把握每個波間將手肘彎曲、雙手前臂放在胸前，並朝著側邊人潮空隙慢慢移動。 方法4、選擇離開現場的出口可以自己熟悉且安全者為優先考量，出口也可以是入口，或是自己本來就知道的替代出口。 方法5、最後一點，也是最重要的，保留體力、不要抵抗人潮推力「順流者生」且要記得及時叫喊。

意外受傷了，建議同步規劃意外險的實支實付！

據一名罹難者的爸爸回憶說道，兒子在前往梨泰院路上回覆訊息：「爸爸，我星期日生日，所以要和朋友一起玩，周六不會到工地現場、不會去工作。」爸爸則回他：「好好玩吧！」沒想到這竟然成為父子倆最後一段對話、從此天人永隔……；這名爸爸回想起年僅25歲的兒子，自退伍後即在工地與他一起工作，如今卻成為一具冰冷的遺體，讓他再也忍不住淚水、徹底崩潰。

這起南韓梨泰院踩踏事故因為死者大多數都是20餘歲的年輕人，因此造成許多「白髮人送黑髮人」的悲劇，人生中最悲傷的事莫過於此吧！

小花平台請讀者設想一個問題：「一旦在台灣也發生類似梨泰院事件，保險該如何啟動？」從人身保險部分來說，該起事件符合「外來、突發、非疾病」的意外事件；當意外來臨時，總是來得又快又急、讓人意想不到，其帶來的損失往往龐大且難以負荷，也突顯出投保「意外險」的重要性。

目前市面上的意外險的保障內容像是：身故保險金、失能保險金、燒燙傷保險金、骨折保險金及傷害醫療保險金等（依照各家保險公司規定而有不同），其中如果被保險人因為意外事故導致身故，那麼由其指定的保險受益人可以請領意外身故保險金；另一方面，如果因為意外事故導致身體部位或是機能缺失或是損傷（例如：斷手斷腳等），則被保險人可以依照失能等級請領意外失能保險金。

另一方面，考量當意外發生時，可能需要進行必要性的醫療行為，鑒於意外險本身並沒有醫療保障項目，建議在投保意外險時，選擇附加傷害醫療保險附約，只要是因為意外造成的住院病房費用、手術費或是醫療雜費等，扣除健保給付範圍後，在額度內的費用都可以申請理賠。還有，也別忘了同步規劃意外險的實支實付，可以獲得更好的醫療品質和治療，發揮風險轉移的功效。

【小花平台溫馨建議】：

正所謂：「天有不測風雲，人有旦夕禍福！」意外往往說來就來，沒有人知道明天和意外哪個會先來？唯有透過事前做好各項防範措施，以有效預防因為意外來臨可能產生的經濟缺口；其中，「保險」可以說是花最小的成本，便能獲得最大保障的方法之一，依據個人的實際需求，同時考量經濟能力，為自己與家人打造一個安心未來。