快訊

台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

中共高層伴君如伴虎 習近平大權在握 更不會對台灣冒險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市冷？網路討論熱呼呼 北談脫北、南哀購屋痛苦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

意藍資訊與彥星喬商共同發表的台灣房地產網路聲量調查指出，房市買賣雖轉冷，但隨年底選舉到來，房市民怨及政策面討論不減反增。

意藍資訊OpView總經理楊立偉表示，2022年上半年房地產網路聲量統計271萬則，較去年下半年的256萬則聲量成長5.9%，預料全年將突破500萬則，為歷年調查以來之新高。

他表示，民眾熱門討論話題主要是各地區房價驚人飆高、少子化、北市脫北潮、南部購屋痛苦指數激增等，反應選前民眾期待能結構性改變房市壓力及現象的心態。

在房價飆新高部分，包括新北市的土城坐5望6字頭，三重、新莊副都心的7字頭；桃園青埔及新竹竹北的6字頭；及台南和高雄4字頭不稀奇，5、6字頭浮出水面的個案行情等話題，都獲得高度關注。

先前政府對抑制房市過熱的措施多以打炒房為主，但本期調查中發現，網友們對於台北市長柯文哲提出的社宅目標5萬棟及新北市長候選人林佳龍提出擴大青年貸款的額度與興建青年住宅，讓民眾有辦法買得起的結構性問題有較大的聲量。

OpView經理宋孟儒表示，其他熱門話題還有北部少子化、脫北潮，台南、高雄因近年房價大幅飆漲所引起的購屋痛苦指數激增。顯示整體房價翻漲，房市問題已引起購屋族群的共鳴。

房市 房價 少子化

延伸閱讀

高房價下「越貸越久」Q2房貸期數289期 再創歷史新高

購屋買家更「老、白、富」 首購族、亞太裔雙創新低

房地產不再保值？全球建築成本飆升 房價逆勢下跌

房市降溫還是買不起？問題出在扭曲的房產持有結構

相關新聞

房市冷？網路討論熱呼呼 北談脫北、南哀購屋痛苦

意藍資訊與彥星喬商共同發表的台灣房地產網路聲量調查指出，房市買賣雖轉冷，但隨年底選舉到來，房市民怨及政策面討論不減反增。

高房價下「越貸越久」Q2房貸期數289期 再創歷史新高

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第2季新增房貸貸款期數為289個月，再創歷史新高，六都加新竹縣市中，桃園、台南、高...

股市牽動豪宅交易？Q3豪宅成交僅23筆 創近3年單季新低

今年總體經濟陷入衰退疑慮，加上股市跌跌不休，似乎也衝擊到豪宅買氣。房仲業者根據實價資料，統計台北市近3年各季度的億元級豪...

富人不敢再任性？北市豪宅一季僅成交23戶

北市豪宅冷颼颼，房仲統計北市億級豪宅交易量，今年Q3實價登錄僅23筆，較上季腰斬，也創近3年單季新低量。

旅展大啖解封商機 旅行社、飯店業績破億

為期4天的ITF旅展落幕，適逢國境解封，加上國旅續旺，旅行社和飯店業均寫下亮眼成績，雄獅旅展業績日日破億，晶華、寒舍、老...

北部首購天堂 桃園30歲以下年輕房貸族5年增1倍

桃園升格直轄市以來，推出多項重點建設與社會福利，吸引了不少年輕民眾到桃園定居。東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，今年上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。