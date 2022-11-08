房市冷？網路討論熱呼呼 北談脫北、南哀購屋痛苦

意藍資訊與彥星喬商共同發表的台灣房地產網路聲量調查指出，房市買賣雖轉冷，但隨年底選舉到來，房市民怨及政策面討論不減反增。

意藍資訊OpView總經理楊立偉表示，2022年上半年房地產網路聲量統計271萬則，較去年下半年的256萬則聲量成長5.9%，預料全年將突破500萬則，為歷年調查以來之新高。

他表示，民眾熱門討論話題主要是各地區房價驚人飆高、少子化、北市脫北潮、南部購屋痛苦指數激增等，反應選前民眾期待能結構性改變房市壓力及現象的心態。

在房價飆新高部分，包括新北市的土城坐5望6字頭，三重、新莊副都心的7字頭；桃園青埔及新竹竹北的6字頭；及台南和高雄4字頭不稀奇，5、6字頭浮出水面的個案行情等話題，都獲得高度關注。

先前政府對抑制房市過熱的措施多以打炒房為主，但本期調查中發現，網友們對於台北市長柯文哲提出的社宅目標5萬棟及新北市長候選人林佳龍提出擴大青年貸款的額度與興建青年住宅，讓民眾有辦法買得起的結構性問題有較大的聲量。

OpView經理宋孟儒表示，其他熱門話題還有北部少子化、脫北潮，台南、高雄因近年房價大幅飆漲所引起的購屋痛苦指數激增。顯示整體房價翻漲，房市問題已引起購屋族群的共鳴。