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結合教育打卡景點 富宇「紫葡貨櫃小書屋」動工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／富宇慈善基金會提供
圖／富宇慈善基金會提供

匯集彰化縣政府、逢甲大學建築學院、富宇慈善基金會與中華民國逢甲建築協會資源的媽厝國小「紫葡貨櫃小書屋」，日前舉辦捐贈儀式，將打造一座結合閱讀學習、水上活動、在地文化、童軍及課後照顧的小書屋，預計明年3月完工。

富宇慈善基會表示，媽厝國小「紫葡貨櫃小書屋」，是彰化第1座「逢甲建築小書屋」，也是富宇慈善基金會贊助興建的第4座。

此一書屋去年起經過跨單位多次溝通與現場勘查後拍板定案後，由逢甲建築學院師生進行基地測繪，並動員媽厝國小家長委員會與地方仕紳，在了解在地文化、校園環境與使用者需求後設計。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇追求共好，致力改善社會環境和弱勢族群的生活，期待媽厝國小紫葡貨櫃小書屋，這個用愛凝聚而成的空間，能帶給孩子安全舒適的學習環境、也為他們的家庭帶來穩定支持的力量。

「紫葡貨櫃小書屋」將使用2座貨櫃以輕鋼構搭建出2層樓的建築，預估室內空間約46坪，根據學習及課後照顧需求，初步規劃書屋客廳、閱讀區、藏書區、多功能課輔區、廚房及吧台等空間，並將設置戶外平台，於緊鄰的美人樹旁栽種樹木增添綠意。

逢甲大學副校長黎淑婷表示，教育是為了遇見更好的自己，「紫葡貨櫃小書屋」不單是美麗的打卡景點，且結合教育意義、讓媽厝國小的孩子邁向世界的起點，在一座座小書屋的孕育下，深信台灣的孩子一定可以走向世界，在世界地圖上找到屬於自己的角落。

彰化縣長王惠美表示，「紫葡貨櫃小書屋」充滿友善、關懷、希望的教育情境，感謝各界人士的大力相挺，期望小書屋完成後，讓全校師生有更好的學習空間。

媽厝國小「紫葡貨櫃小書屋」，除校方自籌經費35萬元及彰化縣政府協助爭取教育部補助50萬元、以及補助書屋裝修設備100萬元外，由富宇慈善基金會贊助約325萬元的興建費用。

「紫葡貨櫃小書屋」結合閱讀學習、水上活動、在地文化、童軍及課後照顧需求，預計明年3月完工。圖／富宇慈善基金會提供
「紫葡貨櫃小書屋」結合閱讀學習、水上活動、在地文化、童軍及課後照顧需求，預計明年3月完工。圖／富宇慈善基金會提供
圖／富宇慈善基金會提供
圖／富宇慈善基金會提供

教育部 逢甲大學

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