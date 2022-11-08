集雅社前3季每股賺2.18元 折扣戰開打推大電視獨家優惠

百貨通路的家電通路龍頭集雅社（2937）公布第3季財報，該公司今年在原有據點持續成長，再加上新營運據點加入推升下，前3季獲利較去年同期大幅成長44.35%，前3季每股稅後純益2.18元。近日邁入今年消費旺季，該公司除推出各種折扣優惠之外，也以大電視為主力促銷產品，希望在年底前為銷售再添動能。

集雅社第3季營收7.92億元，年成長31.01%，稅後淨利909.4萬元，13.92%，第3季單季每股稅後純益0.25元，也較去年同期成長13.64%。

累計今年前3季營收25.76億元，較去年同期成長27.92%，前3季稅後純益為8018.1萬元，年成長達44.35%，累計今年前3季每股稅後純益為2.18元，較去年同期成長43.42%。

集雅社表示，近期已邁入今年底前，最後一波的銷售高峰，該公司為了持續拉抬營收、面對百貨周年慶和電商雙11大檔期，集雅社也在線上和百貨通路同步推出超殺折扣迎戰。

該公司也表示，今年以來受全球新冠疫情和烏俄戰爭影響，大尺寸電視價格一路探底，直到近期才止跌，恰逢年底是百貨零售業銷售旺季，加上大尺寸電視價格實惠，吸引許多消費者趁機採購大型家電，這也成為集雅社年底衝刺營收的最佳催化劑。

同時，國際體壇盛事世界盃足球賽開打在即，這也為大尺寸電視增添買氣；除了大尺寸電視外，許多消費者更會搭配選購音響使其更貼近現場觀戰的沉浸式視聽震撼。有鑑於此，集雅社在百貨專櫃推出80吋以上8K、4K的OLED、QLED、量子電視等專屬優惠，還贈送五星級飯店住宿券或餐券，在線上的蝦皮商城也有電競螢幕和智慧型螢幕超優回饋價，為了就是希望趁勢搶客。