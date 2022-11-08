疫情間仍熱銷七成？這個預售屋廣告不實挨罰

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聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
房產示意圖。報系資料照
房產示意圖。報系資料照

公平會日前委員會議通過，筑丰興業股份有限公司及大元廣告有限公司銷售台北市松山區「筑丰敦匯」建案，於自由時報電子報110年8月5日熱門新訊的房市焦點刊載「三級警戒前就已經衝刺一波買氣的『筑丰敦匯』……短短一個月即銷售五成以上」、「即便6、7月碰上疫情三級警戒的『筑丰敦匯』也悄悄突破七成」等內容，與實際銷售不符，涉有廣告不實違反公平交易法第21條第1項規定，分別處筑丰興業公司及大元廣告公司各50萬元罰鍰。

公平會指出，「筑丰敦匯」建案規劃78戶，大元廣告公司受託銷售36戶，至110年7月累計雖簽訂27戶購屋預約單，但開賣1個月期間所簽訂的20戶，扣除放棄預約權利者，實際上只有銷售10戶，占可銷售戶數的27.78%，到同年6至7月累計也才銷售19戶，占可銷售戶數的52.78%，分別與廣告宣稱「銷售五成」、「突破七成」不符。因此，筑丰興業公司及大元廣告公司銷售「筑丰敦匯」建案廣告，就足以影響交易決定的銷售數量為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會表示，消費者簽署購屋預約單，嗣後放棄預約，該特定戶即屬未銷售的狀態。如果業者以購屋預約單計算銷售實績，應扣除已放棄預約權利者，避免營造建案熱銷的假象。公平會也提醒業者，在廣告中既宣稱熱銷幾成，該資訊不應有不實情事，公平會也會持續嚴格把關，維護不動產交易市場的競爭秩序。

廣告不實 公平會 建案 預售屋

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