LINE購物公布四大區域用戶行為分析 消費者更懂賺紅包

電商旺季雙11購物節熱鬧進行，LINE購物2020年起推行點數紅包，因可套用在訂單上獲得LINE POINTS點數，大受用戶喜愛。根據LINE購物統計，今年新客首筆訂單使用點數紅包的比例，較去年成長高達近四倍，顯示有越來越多的用戶懂得運用點數紅包規劃不同的購物需求，更有效率地賺取LINE POINTS點數。

LINE購物觀察到，在物價飆漲的時代下，全台各地用戶都有不同使用紅包點數的秘技，包括：北部用戶「 好會省」，使用點數紅包比例最高，整年平均帶走的點數回饋是全台第一；中部用戶「好有愛」，使用點數紅包購買婦幼童裝佔比最高；南部用戶「好愛買」，使用點數紅包購買跨品項消費的佔比高居首位；東部用戶則是「好懂賺」，最懂賺點，使用點數紅包賺點能力稱霸全台，每筆紅包平均獲得LINE POINTS 177點回饋。

LINE電商事業不僅因應雙11購物慶典，推出點數紅包超值回饋，今年串聯旗下LINE購物、LINE禮物及LINE旅遊等電商服務，強化「Social Commerce」定位，LINE電商事業致力建立用戶社群之間的連結，今年10月底甫上線的LINE購物「拼團」，一推出便迎戰電商年度大檔，11月11日至13日，團主開團即享限定期間加碼LINE POINTS 5%回饋，讓用戶在揪友拼團的過程，透過LINE購物展開更多社交串連的可能性。