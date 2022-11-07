60年液態黃金！逸春茶行大稻埕外銷老茶原裝開箱

時代劇「茶金」風光入圍金鐘獎16項大獎，成功還原台灣茶商輝煌璀璨的外匯史。位於台中新社的雅園溏茶與人文藝術空間，今（7）日與台北「逸春商行」舉辦一場台灣老茶開箱，主角為1960年封箱至今的大稻埕「柯成興茶行」原裝茶箱。

在古物鑑定專家秦嗣林、知名茶文化作家吳德亮見證下，由「逸春商行」主理人陳逸恩以當年留下的工具進行開箱。保存近一甲子的原箱茶，滿口花香的「珍蘭鐵觀音」與人蔘蔘氣的「吉－包種」，透過聞人藏家與分享，一窺台灣老茶的神秘世界。

翻開400多年台灣茶葉史，因氣候溫暖潮濕、雨量充沛，加上台灣地形、土質均適於茶葉栽種，清代文獻（諸羅縣誌）紀載山茶野生茶樹，19世紀英國商人杜德引進福建安溪烏龍茶苗摘種，並於大稻埕設立精製廠。

杜德將21台斤的烏龍茶以Formosa Oolong（烏龍茶）運送到美國紐約，一舉打開國際知名度，台灣茶業從此展開了外匯輸出之路，而當初杜德的買辦，便是現今耳熟能詳的台灣茶業之父李春生。

此次開箱的「珍蘭鐵觀音」與「吉－包種」，為1960年封箱至今的大稻埕「柯成興茶行」原裝茶，主辦的逸春商行，於2021年取得柯成興茶行獨家授權，並以原樣複刻的「金龜朝北斗」3公斤裝木箱各分裝為10箱，編號4號由自家留下，其餘公開發行。

今年3月、7月，逸春商行分別於台北藝術空間、迪化街舉辦開箱活動，來自各地的愛茶人齊聚一堂，場場爆滿；第三場來到台中新社雅園溏茶與人文藝術空間，邀請古物鑑定專家秦嗣林，知名茶文化做家吳德亮，與數十位茶友，一起開箱見證。

柯成興茶行於西元1875年在廣東省鳳凰鎮成立，後為泰國出名的四大茶商之一，以「金龜朝北斗」為標誌，在台灣及泰國進行茶葉進出口等營業項目。

台灣的柯成興茶行位於大稻埕貴德街，専門收購茶葉、加以精製，茶葉主要來源為三峽、汐止、南港、木柵、坪林及竹南等地區，經自家烘焙後的優質台灣茶品，全部外銷回泰國的母公司，專門批發給當地同業，並外銷到馬尼拉、印尼、越南、新加坡等地區，歐洲則由香港轉銷，進而將茶品行銷推廣至世界各地。

由於局勢變化，1975年台灣柯成興茶行改為貿易公司停止銷售茶葉，因此製作於1960年代前後的各式封箱台灣老茶，完好封存於台灣倉庫近一甲子。

吳德亮表示，「樹蘭」屬常綠小喬木或灌木，花期約7至10月，盛開時有如串串珍珠般大小金晃晃的黃花，因此又名珍珠蘭或珍蘭，引進台灣已有300年，花香清雅，將茶葉乾燥冷卻後與花混合放置一晝夜，再以文火烘焙、花不篩分；也有直接以樹蘭花燻做花茶，早年以輸往南洋泰國等地為主，係當時洋行外銷的熱門茶品。

60年陳期的樹蘭鐵觀音，外觀不似今天木柵鐵觀音的緊結球型，而呈現「似條非條、似球非球」的傳統青蛙腿外觀，以銀壺沖泡，第一至第三泡口腔內幾乎為滿滿的花香所占領，至第四泡後才開始出現鐵觀音應有的「官韻」，而古檀木香更遲至第五泡後才驟然湧現，茶湯質濃豐郁而飽滿，但每泡都有不同的韻味與魅力。

資深茶友、古物鑑定專家秦嗣林分享，包種茶有如情竇初開的少女，散發出迷人的淡淡清香，「吉」字號的南港老包，沉睡60年後悠然甦醒，蛻變為魅力無限的熟女貴婦，風情萬種地釋放飽滿的蔘香與中藥香，更顯甘醇潤滑，令人深深沉醉。

開湯後不僅風味、茶氣、陳韻均屬上乘，甘醇厚實的口感，與喉韻較諸陳年普洱也毫不遜色；從第一、二泡的中藥香轉為蔘香，昇華後的樟香尤為強烈；不復當年「香氣清揚」的少女之姿。