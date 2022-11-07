台灣大車隊樂活社義務載送特教生十年 社長六年間連救癲癇童九次

賺錢是不是人生最重要的事？「台灣大車隊樂活社」計程車司機告訴我們這題答案，不是絕對。5日由新北市政府教育局於在三重區集美國小及迪卡儂旗艦店辦理的特教生家庭日「十項全能運動派對」。一共80組家庭報名，近400人的交通移動全由55688集團「台灣大車隊樂活社」150名運將主動承擔，犧牲跑車賺錢時間，義務接駁小朋友家庭參加活動。副市長劉和然出席開幕儀式，並與特教生家庭同樂。台灣大車隊（2640）副董事長李瓊淑、總經理楊榮輝則藉假日時間，到場扶助特教生下車、陪玩，相伴在側關懷與互動。

「台灣大車隊樂活社」辦理特教生家庭日公益活動10年，每年自7、8月規畫推演，10、11月執行，帶著國小集中式特教班身心障礙學生與家人一起到戶外遊樂，與新北市政府合作多年這次雙方仍攜手。今年新北特教家庭日結合適應體育擴大活動項目，以「十項全能運動派對」為主題，提供多元類型全方位運動項目，包括：水上運動、球類、拳擊、體適能、戰舞、射箭、馬術、扯鈴、有氧運動、舞蹈等超過30種符合特教生身心發展體驗的活動，還包括小市集及表演活動，讓特教家庭度過一個難忘的溫馨家庭日。副市長劉和然表示，除了讓家長喘息，也要讓孩子走出戶外:「我們有不同類型的孩子，每個孩子都是我們的天使，一定要讓每個孩子都被照顧到。」

受限於認知或行動能力，身心障礙學生較少有機會參與戶外體驗，尤其是乘坐輪椅、行動不便的孩子，家中必須面對更繁雜的交通與人力照顧問題，因而降低了帶孩子外出的意願。「台灣大車隊樂活社」的司機大哥、大姊，一早就到特教生家庭迎接他們，不僅護送到現場更悉心接扶持上下車，全程陪伴在特教生家庭身旁。樂活社創社社長吳友翔，早年為台灣大車隊教育督導，因為長期從事車隊司機教育，結合一群熱心於社會公益的大車隊司機，因而在集團支持下成立「台灣大車隊樂活社」。

許多司機在「無障礙」接送專車日常跑車期間發現，有多重障礙孩子的家庭，要負擔很大的經濟壓力，所以一到周末假日，這些特教生小朋友，常常要待在家。因為外出的交通費跟人力照顧問題，讓他們沒有機會戶外遊玩，很少有機會出門奔跑運動，所以「台灣大車隊樂活社」這十年來，每年都會發起特教生家庭日活動，幫助在學習與生活上較為辛苦的身心障礙小朋友們，讓他們從有趣好玩的戶外體驗放鬆心情。

台灣大車隊樂活社社長吳友翔因為小女兒有發展遲緩、過動、注意力不集中問題，像學校考試，就需要透老師口述互動來完成回答，現在是介於特教生與一般生之間的資源班學生，所以他對多重障礙的孩子特別有感。小雲（化名）是友翔早晚接送六年的孩子，從國小一年級接送到現在國小6年級。即將升上國中的她，也是友翔最放不下的「小乘客」，關係熟悉後的小雲，最近幾年總是稱呼他「帥哥」。

外出要靠輪椅支持的小雲，由嚴重癲癇的症狀不定時會發病，說到此處；友翔扳著指頭，拉高聲量激動數著：「這六年小雲曾在車上癲癇發作四次；回家上樓樓梯間至少有五次，所以載她的時候，車上一定一定記得要帶著氧氣瓶…。」說到突然站起來拿出手機，像是想起什麼，邊說著：「她現在應該在集美國小馬場看馬，我要去陪她，也不知道她要上的國中有沒有特教資源…。」一邊說一邊疾奔而走。而這個僅是150分之1運將與小朋友間的接送情寫照。

「台灣大車隊樂活社」數百位司機，連續10年載送，每月捐出100元，集資幫助了無數患有罕見疾病或需受特殊教育的小朋友，長年與雙北政府共同舉辦特教生家庭日，號召司機出錢、出車、出人陪伴特教生家庭前往各地踏青。這次活動透過體驗學習，協助身心障礙學生於實際情境內類化學習。由專業老師帶領，從課程教學實際行動之歷程，提供身心障礙學生家庭共遊機會，舒緩家長緊繃的照顧負擔。也讓這些特教生透過交互學習活動，寓教於樂、擴展視野。

55688集團台灣大車隊，核心價值為誠信、創新、共好。成立至今一直善盡企業經營過程中的社會責任，致力成為一個以人為本從心出發，科技為輔的數位生活科技平台。投身社會公益關懷不落人後，除鼓勵台灣大車隊樂活社」參與特教生家庭日。今年集團成立的「台灣計程車駕駛暖心協會」也是這次活動的志工群之一。

55688集團，長期關注計程車駕駛與乘客的權益及健康議題，為了全面照顧到各領域的搭車需求，積極發展全齡化出行服務，無論親子服務、寶寶多元、好孕專車、女司機車隊以及學生上下課接送。更與台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台東縣政府積極合作，使用敬老卡或愛心卡搭台灣大車隊計程車，享單趟最高100元車資補助。

「台灣大車隊樂活社」百人百輛車，將賺錢的時間化成大愛，花了好幾周演練規劃，抽空來載運有這一群有特殊需求孩子的家庭，只為了11月5日這天能幫他們插上翅膀，奔向充滿歡聲笑盈的一天。在新北市政府以及55688集團副董事長李瓊淑、總經理楊榮輝的帶領下，「台灣大車隊樂活社」與400位特教生家庭一同陪孩子們體驗了從未嘗試過的騎馬、水上划舟、岩壁攀岩等水陸活動，從孩子又驚又喜的模樣就知道，對他們而言，真是難得的一種學習經驗。而在活動中看見孩子間的互動，有家長間簡訊分享:「弟弟玩到很開心都還玩不完，國三的大哥哥，說明年還要參加」。

總經理楊榮輝則對現場活動攤位如數家珍:「在現場看著孩們開心，也是另一種交流與收穫。不過去年有一個滾球活動，今年我找好久怎麼沒有了。」一年一次親子同樂的家庭日，讓特殊生家長，有機會帶著孩子出來走走，期待透過活動安排，讓家庭親子間的情感能更緊密，家長與孩子都能得到適當喘息與放鬆。