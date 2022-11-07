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公共建設招商突破2,500億元、創紀錄 高雄穩坐招商王

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
高雄市「特貿三」示意圖。圖／高雄市都發局提供
高雄市「特貿三」示意圖。圖／高雄市都發局提供

今年公共建設招商熱絡，財政部今（7）日統計至10月底，廣義民間參與公共建設簽約金額達2,536億元，已提前刷新歷年全年紀錄，其中高雄市政府簽約644億元，穩坐招商王寶座。財政部表示，若加上議約中案件，全年民間投資金額可望達2,800億元。

去年全年廣義民參投資金額共1,888億元，創下佳績，今年招商成績再突破，截至10月底共簽約94件、共2,536億元，投資額不僅已超越去年全年，也創統計以來新紀錄。

其中以促參法辦理案件共60件，合計458億元；非依促參法辦理案件共34件，金額2,078億元。

觀察各地方政府招商成績，高雄市截至10月，雖僅五件簽約，但其中由興富發得標的特貿三都更案投資額高達397億元，帶動總投資額達644億元，距離年底剩下兩個月，高雄可望穩坐全年招商王寶座。

至於台北市則簽約15件、共546億元，暫居地方政府亞軍，又以北投士林科學園區T16街廓設定地上權案最具代表性，此案投資金額達309億元；新北市則以新店寶高智慧產業園區引資161.8億元，創下佳績，今年累計簽約十件、共261億元，暫居第三名。

中央部會方面，目前則以交通部簽約461億元最多，主要因國泰人壽標下高鐵桃園車站開發經營案，投資額273億元；經濟部簽約88億元，最大案是與統一集團合作在台南新市設立大型物流中心；教育部則以51億元緊追在後，主要大案為宏匯集團與台北大學民生校區產學合作BOT案。

促參司長李建賢表示，今年招商成果令人眼睛為之一亮，截至目前還有約300億元規模的投資案正議約中，年底前有機會簽約，帶動全年投資額達到2,800億元紀錄。

李建賢也表示，促參法修法近期可望三讀，修法擴大促參案源、納入政府有償取得公共服務機制（PFI）、完善爭議處理機制等，邁向「促參2.0」，財政部也將舉行一系列促參周活動。

展望明年，李建賢說，明年長照機構、焚化爐等促參案，將持續成為招商亮點，希望維持投資動能。

財政部

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