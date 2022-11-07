日勝生、中鼎聯手打造北台灣最大再生水廠 2025年首期完工

國內北部首座再生水廠「桃園北區水資源回收中心再生水BTO（興建、移轉、營運）案」，是由日勝生（2547）、中鼎（9933）兩大集團共同合作，雙方成立特許公司「寶鼎再生水」專事負責、執行，該案並在今（7）日開工動土；日勝生暨寶鼎再生水董事長林榮顯表示，全期完工後每日可提供11.2萬噸再生水，將是北台灣規模最大的「城市水庫」。

「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」位於桃園市蘆竹區，面積約2.5公頃，已在今年6月中簽訂投資契約，全案包含興建期3年及營運期15年，合計共18年，全期完工後每日再生水量可提供大桃園區用水需求達9%，不僅有效減輕桃園地區用水壓力，更是北部第一座萬噸級再生水廠。

「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」第一期預計2025年興建完成，每日計畫可提供4萬公噸以上再生水，建設輸水管線約29.92公里（含航空城輸水管線擴建約3.3公里）。

該案首期規劃2024年下半年可開始輸送再生水給中油桃園煉油廠，2025年下半年供應至觀音工業區及南亞塑膠錦興廠（管線自行埋設）。未來該案全期計畫總供水量達每日11.2萬噸，再生水系統預期將延伸至航空城產業計畫專區及大園工業區。