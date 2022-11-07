快訊

莊凌芸父心臟病發猝死車上 親姊痛失兩至親：放心飛，會重逢的

日本史的億萬商機！木村拓哉「岐阜信長祭」現象級行銷

日勝生、中鼎聯手打造北台灣最大再生水廠 2025年首期完工

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
日勝生與中鼎成立「寶鼎再生水公司」，共同合作的「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO案」(圖)今（7）日開工動土，全期完工後每日可提供11.2萬噸再生水，將是北台灣規模最大的「城市水庫」。日勝生提供
日勝生與中鼎成立「寶鼎再生水公司」，共同合作的「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO案」(圖)今（7）日開工動土，全期完工後每日可提供11.2萬噸再生水，將是北台灣規模最大的「城市水庫」。日勝生提供

國內北部首座再生水廠「桃園北區水資源回收中心再生水BTO（興建、移轉、營運）案」，是由日勝生（2547）、中鼎（9933）兩大集團共同合作，雙方成立特許公司「寶鼎再生水」專事負責、執行，該案並在今（7）日開工動土；日勝生暨寶鼎再生水董事長林榮顯表示，全期完工後每日可提供11.2萬噸再生水，將是北台灣規模最大的「城市水庫」。

「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」位於桃園市蘆竹區，面積約2.5公頃，已在今年6月中簽訂投資契約，全案包含興建期3年及營運期15年，合計共18年，全期完工後每日再生水量可提供大桃園區用水需求達9%，不僅有效減輕桃園地區用水壓力，更是北部第一座萬噸級再生水廠。

「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」第一期預計2025年興建完成，每日計畫可提供4萬公噸以上再生水，建設輸水管線約29.92公里（含航空城輸水管線擴建約3.3公里）。

該案首期規劃2024年下半年可開始輸送再生水給中油桃園煉油廠，2025年下半年供應至觀音工業區及南亞塑膠錦興廠（管線自行埋設）。未來該案全期計畫總供水量達每日11.2萬噸，再生水系統預期將延伸至航空城產業計畫專區及大園工業區。

日勝生與中鼎成立「寶鼎再生水公司」，共同合作的「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO案」今（7）日開工動土，日勝生暨寶鼎再生水董事長林榮顯(右八)表示，全期完工後每日可提供11.2萬噸再生水，將是北台灣規模最大的「城市水庫」。右七為桃園市長鄭文燦。日勝生提供
日勝生與中鼎成立「寶鼎再生水公司」，共同合作的「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO案」今（7）日開工動土，日勝生暨寶鼎再生水董事長林榮顯(右八)表示，全期完工後每日可提供11.2萬噸再生水，將是北台灣規模最大的「城市水庫」。右七為桃園市長鄭文燦。日勝生提供

水資源 航空城 再生能源

延伸閱讀

天涼泡湯「趣」！淡水漁人碼頭成北台灣秘湯新聚落

桃園蓋北台首座再生水廠 113年6月起供高科技業

珍愛藻礁邀簽護大潭藻礁承諾書 鄭運鵬：市府已做最大努力

北台灣濕涼微冷 吳德榮：明起氣溫緩升

相關新聞

公共建設招商突破2,500億元、創紀錄 高雄穩坐招商王

今年公共建設招商熱絡，財政部今（7）日統計至10月底，廣義民間參與公共建設簽約金額達2,536億元，已提前刷新歷年全年紀...

台開股臨會改選流會 練台生挑戰失敗當練兵

財務風波不斷的台開公司已在8月下市，戰線也從總裁邱復生與董事長邱于芸父女的經營權之爭，演變成兩大股東：年代電視及錢櫃董...

華城電機的終極目標：讓新員工獲得50年功力

華城電機是高度依賴人工、師徒傳承制的製造業，因為社會少子化的缺工危機，只有邁向數位化才能長久發展，但經驗與專業都在師傅的腦袋中，該怎麼推動數位化呢？

遠通電收逆轉全面負評 彎道超車成台灣之光

高速公路收費電子化，還可以導入智慧化的交通管理──這本是美好的願景，但遠通電收接手之初，卻經營不善負評如潮。總經理張永昌如何逆轉這局死棋，走出國際模範的活路？

日勝生、中鼎聯手打造北台灣最大再生水廠 2025年首期完工

國內北部首座再生水廠「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO （興建、移轉、營運）案」，是由日勝生（2547）、中鼎（99...

民間參與公共建設簽約金創紀錄 全年有望上看2800億元

今年招商持續熱絡，財政部統計至10月底，廣義民間參與公共建設簽約件數已達94件，金額高達2536億元、寫下歷史新高，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。