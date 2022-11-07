旅展業績傳捷報！國旅較疫情前倍增 飯店業也豐收

2022年台北國際旅展於今（7）日落幕，受惠國境正式解封，聖誕節、跨年加上適逢明年春節10連休，今年ITF旅展人氣和買氣皆旺，雄獅（2731）表示，今年ITF旅展期間線上線下業績每日皆破億元，但受限於國際航班供應狀況，約恢復至疫情前4成水平；而國內旅遊也並未因國境開放而受影響，國內業績較2019年成長2倍，以宜花東為消費者首選。另，飯店業包括晶華（2707）、凱撒飯店集團今年ITF旅展業績均較去年成長，寒舍（2739）則是持平。

雄獅表示，今年ITF旅展在國外旅遊銷售排行方面，以歐洲居首、日本次之，韓國排名第三。長程線出發日期多集中於聖誕節、跨年和農曆春節，短線出發日落在11至12月。旅展期間優惠商品選擇多，但高單價商品仍受消費者青睞，最高客單為南極海精靈三島全覽30日，每人要價126萬；其次為南極 19日79萬和中南美限量秘魯「太陽祭」16日30萬。

晶華表示，今年ITF旅展推出一年一度限定的多款超值餐飲、住宿優惠商品，以及台北晶華酒店的自助餐券買十送一方案，吸引長長人龍排隊搶購，現場總銷售業績已突破8000萬，加上官網於10月21日起提前開賣的線上旅展銷售業績也突破5000萬，集團總銷售額已經衝破1.3億元，加上延長販售至11月13日的線上旅展，預計總營收將有機會衝破1.4億元，將較去年微幅增加，為近三年來最高表現。

寒舍表示，今年疫情逐步解封、國門重開，國旅買氣回溫，集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店交出亮眼成績，現場旅展業績突破6000萬，加上快閃櫃、線上旅展及寒舍APP，整體業績創下1.5億元，與去年相當。其中，寒舍集團聯合住宿券首次開賣銷售就突破1萬張。

凱撒飯店連鎖旅展四天現場業績為2450萬元，加上線上旅展開賣至目前業績為1800萬，累計共4250萬元，預期線上旅展於11/13結束後總業績可望衝出4800萬元，相較去年同期整體成長6%。凱撒飯店集團表示，今年旅展商品以聯合住宿券銷售表現最佳、佔整體業績45%，許多團購買家單次購買皆以10套為基本下單量；其他商品銷售佔比：聯合餐券21%、飯店限定商品則為34%。