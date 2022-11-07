晶華酒店集團在台北國際旅展開紅盤 總營收有望突破1.4億元

晶華國際酒店（2707）集團旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅皆推出一年一度限定的多款超值餐飲、住宿優惠商品，台北晶華酒店的自助餐券買十送一方案，更是吸引長長人龍排隊搶購，預計加上延長販售至11月13日的線上旅展，預計總營收將有機會衝破1.4億元。

台北國際旅展為期四天（11月4日至7日）今天圓滿落幕，年年推出超值商品造成民眾排隊搶購熱潮的晶華國際酒店集團也熱烈參展，截至11月7日下午五點鐘，現場總銷售業績突破8千萬，加上官網於10月21日起提前開賣的線上旅展銷售業績也突破5千萬，集團總銷售額已經衝破1.3億元，加上延長販售至11月13日的線上旅展，預計總營收將有機會衝破1.4億元，成績相當耀眼。

因應民眾的盛情，晶華酒店集團也於今日決議將線上旅展延長銷售至11月13日下午六點鐘，旅展限定的優惠商品將持續熱賣，期待能滿足更多喜愛晶華的粉絲。

觀察此次的銷售情形，此次旅展的消費者大多為目的客，事前都已做好功課並確認需要的商品數量，單筆銷售數字也多落在萬元以上、甚至是單筆達百萬元，其中也包括許多「超前部署」的公司行號、趁著年底前最後一波的折扣機會購買尾牙春酒或團體出遊可使用的優惠票券，形成熱銷的狀況。

晶華酒店集團於台北國際旅展開賣的期間、魅力席捲會場，每日排隊人龍從開展後即綿延數公里，隊伍從I區一路延伸到J區的主入口，顯示出民眾對於飯店票券的熱愛以及疫情趨緩後國旅大爆發的趨勢，許多品項更是於每日開展後隨即迅速銷售一空。

截至11/7下午5點，展場總業績已突破八千萬；分析展場上銷售最為熱烈的品項，台北晶華酒店的餐券還是最熱門的銷售品項，「自助餐券買十送一」更是最大誘因，讓餐券部分的整體銷售增加了一到兩成，最受歡迎的仍然是栢麗廳、泰市場以及三燔本家餐券。由Justsleep捷絲旅推出的「聯合住宿券」及礁溪晶泉丰旅也賣出近兩千萬的佳績，貢獻整體營收超過一成。