萬海進入交船密集期 今舉行三艘新造船命名典禮暨公益捐贈活動

萬海航運(2615)進入交船密集期,於11月7日下午為新造船「WAN HAI 355翔春輪」、「WAN HAI 357翼春輪」與 「WAN HAI 360馳春輪」舉行新造船命名典禮暨公益捐贈活動。

本次命名的三艘新造船是委由日本聯合造船公司吳船廠建造的3,013 TEU系列貨櫃輪中的三艘,命名典禮特別邀請豐田通商株式會社物流部吉田部長千金吉田涼華小姐, Marubeni Forest LinX Co., Ltd. 取締役專務執行役員全社営業統括兼新規事業開發部部長山中取締役夫人山中京子女士,以及WOODONE CO., LTD 執行役員購買部福岡部長夫人福岡裕子女士,分別擔任 「WAN HAI 355翔春輪」、「WAN HAI 357翼春輪」與 「WAN HAI 360馳春輪」的命名人,在命名人與各方嘉賓的祝福及見證之下,典禮圓滿完成。

日本聯合造船公司吳船廠所建造的3,013 TEU系列貨櫃輪,採用新型主機設計,配備全平衡扭曲球型舵以及螺槳前的預旋流裝置,可有效降低阻力達到節能效果。除此之外,本系列船舶皆符合含氮硫化物排放標準(NOx Tier III),以及配備AMP(Alternative Maritime Power)岸電系統設計,幫助船舶靠岸時降低燃燒燃油之碳排放,達到環保減碳效果。

三艘新船並取得「智能船舶」認證,有助於強化船舶安全管理。本次命名的船舶「WAN HAI 355 翔春輪 」即將於11月8日竣工交船,將優先安排投入本公司的北美航線營運,為客戶開創豐富多樣的跨國商機,提供更全面優質和創新的專業運送服務。

此外,萬海航運期盼為弱勢族群盡一份心力,將今日簡單隆重的新造船命名典禮撙節的費用安排慈善活動,捐贈必要物資給日本廣島的兒童養護設施 似島學園、八幡學園與吳市的社福單位—吳保生院,期盼藉由傳遞這份愛的關懷,點亮需要幫助的角落,傳遞貨櫃傳遞愛,因為萬海,世界很近。