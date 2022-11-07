ITF台北國際旅展落幕 寒舍集團創下1.5億元好成績
寒舍（2739）集團ITF台北國際旅展4天銷售寫下佳績。寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店交出亮眼成績，截至今（7）日下午4點，現場旅展業績達6千萬元，加上快閃櫃、線上旅展及寒舍APP，4天整體業績創下1億5千萬，更榮獲大會評選為「最佳人氣獎」之殊榮。
2022年台北國際旅展於11月7日正式落幕，今年疫情逐步解封、國門重開，國旅買氣回溫，寒舍集團表示，報復性消費熱潮展現，為滿足消費者期待度假的心情，寒舍集團首次推出五館聯合住宿券，下殺史上最低17折，總計銷售破萬張。餐券銷售冠軍為東西區Buffet雙天王，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券 」銷售突破「3萬3千客」，台北喜來登「十二廚自助餐券」銷售突破「3萬2千客」客緊追其後。
來不及搶購的民眾別擔心，寒舍集團線上旅展、寒舍旅展快閃櫃以及寒舍生活APP三種管道將持續銷售至11月13日，盡請把握最後搶購機會。
今年寒舍集團熱銷排行榜商品，餐券冠軍為台北寒舍艾美探索廚房自助餐券以「3萬3千客」榮登寶座、台北喜來登十二廚自助餐券則以「3萬2千客」位居第二；住宿冠軍，寒舍集團聯合住宿券首次開賣就突破「1萬張」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言