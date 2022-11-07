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華航獲頒2022 ITF台北國際旅展最佳展館獎 售票倍增買氣旺

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
「2022 ITF台北國際旅展」圓滿落幕，中華航空四天旅展銷售創佳績，中華航空自眾多參展單位中脫穎而出，榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」。記者楊文琪/攝影
「2022 ITF台北國際旅展」圓滿落幕，中華航空四天旅展銷售創佳績，中華航空自眾多參展單位中脫穎而出，榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」。記者楊文琪/攝影

「2022 ITF台北國際旅展」圓滿落幕，中華航空（2610）四天旅展銷售創佳績，中華航空自眾多參展單位中脫穎而出，榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」，今( 7 )日下午由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自將此殊榮頒給華航，由華航發言人魯淑慧代表領獎，為華航疫後回歸「2022台北國際旅展」畫下精彩句點。

華航睽違兩年參加台北國際旅展，四天展期華航展區人潮絡繹不絕，華航以最新 A321neo 客機概念打造繽紛展場，精心設置 A321neo 豪華商務艙模擬情境，搭配空服員服務解說，提供民眾親身感受全新飛行體驗；同時為歡慶「皮卡丘彩繪機CI」上線營運，以超吸睛皮卡丘彩繪機設置旅展獨有打卡牆，成為民眾排隊熱門拍照點。華航另外也推出旅展限定Instagram濾鏡，讓民眾下載體驗前一刻在宿霧海島自由行、下一秒就穿梭到越南峴港，現場也準備即拍即印設備，吸引許多民眾拍照留念專屬明信片。

華航主舞台有獎徵答活動及購票抽機票活動吸引大批民眾齊聚搶好康，購票區也擠滿諮詢及下單的民眾，華航線上旅展率先登場，搭配旅展驚喜加碼四天限時折扣，以東北亞的東京、大阪、首爾及東南亞的曼谷買氣最旺，新開航點宿霧、峴港、清邁及獨家航線帛琉也頗受歡迎；長程航線如歐洲法蘭克福、北美洛杉磯及舊金山、澳洲墨爾本詢問度也很高，帶動機票銷售倍增的好成績，甚至超越疫情前的旅展業績，可見民眾迫切期待出國旅遊的渴望。

華航線上旅展推出為期35天優惠促銷，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，可以把握11月28日前的機會，搶購超值促銷機票，三大全新航點台北-宿霧4,800元起 (未稅)，台北-峴港6,500元起(未稅)，台北-清邁7,000元起(未稅)，購票再參加機票抽獎超好康。還有華航《機微酒》自由行產品再升級，由原兩人成行升級為一人即可成行，自由選擇東南亞、東北亞、美、加、紐澳、歐洲及香港航線，特調專屬自己的旅行，歡迎旅客把握機會上網選購。

華航線上旅展推出為期35天優惠促銷，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，可以把握11月28日前的機會，搶購超值促銷機票。台灣觀光協會提供
華航線上旅展推出為期35天優惠促銷，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，可以把握11月28日前的機會，搶購超值促銷機票。台灣觀光協會提供

華航 航線

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