中油發表觀塘生態保育成果 珊瑚族群數量增

中油與觀塘工業區（港）生態保育執行委員會（以下稱觀塘執委會），今天舉辦「藻回初衷 聚礁未來」觀塘生態保育成果發表會，展現台灣中油與觀塘執委會四年來推動觀塘生態保育工作的成果，包括柴山多杯珊瑚族群數增加、小燕鷗繁殖成功率大幅提升等。

第三座液化天然氣接收站經環保署環評審查通過後，中油即邀請專家學者、民間團體與當地居民代表及相關機關共同成立觀塘執委會，監督中油環境監測執行情形，同時指導及推動觀塘區域的生態保育工作，維護藻礁環境生態。

中油董事長李順欽指出，中油與觀塘執委會共同努力落實環評承諾，展開環境保護與監測，從生態監測調查中發現，一級保育類的柴山多杯珊瑚族群數從七十五群株增加至一百群株以上，並陸續發現新生群株；中油、桃園市政府及桃園市野鳥學會共同合作，在桃園海岸竹圍漁港等四處地點營造二級保育鳥類小燕鷗繁殖棲地，桃園海岸小燕鷗的繁殖成功率從原本不到三成大幅提升至七成以上，保育成果可說是相當豐碩。

為了讓社會大眾了解中油與觀塘執委會所投入的心力與成果，中油特別建置了「觀塘生態保育網」並在發表會正式上線，觀塘執委會主委張皇珍表示，民眾可在該網站找到觀塘地區生態保育相關資訊，並透過直播了解藻礁現況；此外也在中油大樓一樓的石油探索館新設置「藻礁生態保育展區」，規劃第三接收站簡介、小燕鷗、藻礁生態及海洋資源等四大主題展區，民眾可了解與體驗潮間帶及藻礁的生態。

台灣中油表示，未來將持續履行環評承諾，在觀塘執委會公正監督與專業指導下推動各項生態保育工作，同時與各界攜手合作，維護觀塘區域及週邊生態環境，善盡企業社會責任，達成生態永續、經濟發展雙贏的願景，並且實踐聯合國永續發展目標（SDGs），兌現「三接在、中油在、藻礁一定在」的承諾。