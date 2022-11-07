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前鎮科技產業園區 10日舉辦現場徵才活動

經濟日報／ 記者吳秉鍇／即時報導

加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於11月10日上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（前鎮科技產業園區，高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面洽談的絕佳機會。

加工處高雄分處積極更新園區，區內智造基地的前瞻創新大樓已完工啟用，將陸續創造就業機會，形成高階製造及科研發展重鎮，歡迎各類人才積極把握前進園區就業的機會。

此次參加徵才的廠商計有高雄晶傑達、光頡科技2家公司，職缺項目包括工程師、管理師、技術員、操作員等逾40個名額。此外，各家廠商還提供各種員工獎勵如員工旅遊、三節獎金、年終獎金或免費供餐等。

徵才活動 求職 工程師

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