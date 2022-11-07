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康和證攜手宜學教育基金會 照護偏鄉兒童口腔健康

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
宜蘭縣玉田國小校長郭又方(中)，帶領同學們參加「護牙新知識-原來如齒」兒童口腔健康活動。康和證券／提供
宜蘭縣玉田國小校長郭又方(中)，帶領同學們參加「護牙新知識-原來如齒」兒童口腔健康活動。康和證券／提供

學齡兒童口腔健康攸關長大後身體各部位的健康，所以從小建立正確潔牙觀念就顯得特別重要，康和證特別攜手財團法人宜學教育基金會，在宜蘭縣立玉田國小，共同推廣偏鄉兒童健康照護第一哩路活動，全校師生60餘人，在基金會哥哥姊姊帶領下，了解到正確地口腔衛教觀念，進而提升自身健康照護素養。

活動主軸為牙齒口腔保健，透過牙科的知識問答、互動遊戲及操作教學，加強理解醫學知識的概念，藉由OKME刷牙歌，並使用潔牙小鱷魚、小恐龍及模擬齒模等生動教具，吸引小朋友的注意，引發對口腔健康知識的興趣，讓口腔蛀蟲永遠再見。並藉由教具展開趣味互動遊戲，包括補牙高手，運用蛀牙牙模及牙黏土練習補牙，教小朋友們運用鑷子，將教具小恐龍與小鱷魚的牙齒蛀蟲抓乾淨，培養正確潔牙觀念與習慣。

康和證券行政總監康景泰表示，小朋友的口腔健康很重要，好的牙齒是身體健康的第一步，這也是健康知識的啟蒙，讓小朋友與家庭成員都有正確的衛教觀念，家庭健康，就會促進社區健康，進而提升整個健康量能。

財團法人宜學教育基金會的成立宗旨為「美好素養、成人之美」，董事長簡銘杉本身就是牙醫師，深知口腔健康的重要，所以致力守護兒童健康照護的第一哩路，以醫學、教育和體驗為三大主軸核心，藉由規劃文創醫學互動教育課程，引起兒童的學習興趣，讓學童更了解口腔相關知識，進一步鼓勵學童成為口腔保健知識的自主學習者與推廣者。

康和證券行政總監康景泰(右二)率團隊，攜手宜學教育基金會，舉辦照顧偏鄉兒童口腔健康活動，宜學教育金會執行長黃賜福(左三)致贈感謝。康和證券／提供
康和證券行政總監康景泰(右二)率團隊，攜手宜學教育基金會，舉辦照顧偏鄉兒童口腔健康活動，宜學教育金會執行長黃賜福(左三)致贈感謝。康和證券／提供

牙齒 偏鄉 牙醫

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