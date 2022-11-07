雲豹攜手台普威 奪下全台首件儲能結合太陽能標案

雲豹能源（6869）全力強攻儲能事業，再傳捷報！雲豹能源旗下子公司恩富資本太陽能股份有限公司（以下簡稱恩富資本）與台普威能源股份有限公司（以下簡稱台普威能源）聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，設置地點預計為恩富資本所持有之台南市北門區128MW全台最大漁電共生專區範圍內，規劃設置6.2MW／22.016MWh之儲能系統。本案預計明年完工併網，未來日間太陽光電系統產生之電力儲存至儲能系統後，可部分提供夜間用電需求，並能適度釋放已趨飽和的饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備，創造雙重效益。

總經理趙書閔指出，今年雲豹能源積極提升營運動能，不僅台南北門全台最大128MW漁電共生案場即將於年底完工，這次與旗下台普威能源組成黃金陣容，得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，再次寫下新里程碑，也證明我們在再生能源整合服務的堅強實力。

趙書閔表示，因應再生能源的不穩定性及間歇性發電特性，太陽光電結合儲能系統勢在必行，再者，光儲合一預期將帶來不少效益，包括太陽光電發電瞬時功率超過饋線容量部分，可先存在儲能設備，晚上再送出，協助夜間尖峰的電能供應，還能將饋線利用率最大化，適度釋放已趨飽和饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備。以此標案來說，光儲得標後，申請人設置每1MW功率，可釋出饋線量增設1.5MW太陽光電發電設備，故本公司可於此漁電共生區域再增設9.3MW之太陽光電發電系統。

據悉，雲豹能源布局儲能事業，旗下子公司已陸續在桃園、高雄開發設置儲能案場，更在宜蘭開發興建200MW全台最大型儲能案場，預計明年完工，將提供調頻備轉輔助服務（AFC）。今順利卡位光儲市場，除了響應政府推動儲能系統結合太陽光電政策，協助維持電網穩定，更將集團再生能源營業項目串聯整合，發揮最大綜效。