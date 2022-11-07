快訊

薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合

陳時中牽人妻照延燒 游淑慧再爆：丈夫剛好醫療過失訴訟逆轉

雲豹攜手台普威 奪下全台首件儲能結合太陽能標案

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導
雲豹攜手台普威，奪下全台首件儲能結合太陽能標案。雲豹能源／提供
雲豹攜手台普威，奪下全台首件儲能結合太陽能標案。雲豹能源／提供

雲豹能源（6869）全力強攻儲能事業，再傳捷報！雲豹能源旗下子公司恩富資本太陽能股份有限公司（以下簡稱恩富資本）與台普威能源股份有限公司（以下簡稱台普威能源）聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，設置地點預計為恩富資本所持有之台南市北門區128MW全台最大漁電共生專區範圍內，規劃設置6.2MW／22.016MWh之儲能系統。本案預計明年完工併網，未來日間太陽光電系統產生之電力儲存至儲能系統後，可部分提供夜間用電需求，並能適度釋放已趨飽和的饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備，創造雙重效益。

總經理趙書閔指出，今年雲豹能源積極提升營運動能，不僅台南北門全台最大128MW漁電共生案場即將於年底完工，這次與旗下台普威能源組成黃金陣容，得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，再次寫下新里程碑，也證明我們在再生能源整合服務的堅強實力。

趙書閔表示，因應再生能源的不穩定性及間歇性發電特性，太陽光電結合儲能系統勢在必行，再者，光儲合一預期將帶來不少效益，包括太陽光電發電瞬時功率超過饋線容量部分，可先存在儲能設備，晚上再送出，協助夜間尖峰的電能供應，還能將饋線利用率最大化，適度釋放已趨飽和饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備。以此標案來說，光儲得標後，申請人設置每1MW功率，可釋出饋線量增設1.5MW太陽光電發電設備，故本公司可於此漁電共生區域再增設9.3MW之太陽光電發電系統。

據悉，雲豹能源布局儲能事業，旗下子公司已陸續在桃園、高雄開發設置儲能案場，更在宜蘭開發興建200MW全台最大型儲能案場，預計明年完工，將提供調頻備轉輔助服務（AFC）。今順利卡位光儲市場，除了響應政府推動儲能系統結合太陽光電政策，協助維持電網穩定，更將集團再生能源營業項目串聯整合，發揮最大綜效。

太陽光電 再生能源 太陽能

延伸閱讀

籲蔣萬安說清父收錢喬事 蘇貞昌憂當市長後再利用身分

太陽光電模組用玻璃 有條件免課徵貨物稅

傳陳時中兒子以「限制性招標」拿下高市府標案 文化局：不知他爸爸是誰

影／藍要蘇巧純接市圖標案說清楚 蘇貞昌：沒參與任何標案

相關新聞

台開股臨會改選流會 練台生挑戰失敗當練兵

財務風波不斷的台開公司已在8月下市，戰線也從總裁邱復生與董事長邱于芸父女的經營權之爭，演變成兩大股東：年代電視及錢櫃董...

林口工一重劃區11/18、19辦媒合會 助廠商地主整併用地

新北市府推動林口工一市地重劃區開發，全區108公頃、產業專用區約占67.11公頃，由於67公頃中有50多公頃為私人土地，...

華城電機的終極目標：讓新員工獲得50年功力

華城電機是高度依賴人工、師徒傳承制的製造業，因為社會少子化的缺工危機，只有邁向數位化才能長久發展，但經驗與專業都在師傅的腦袋中，該怎麼推動數位化呢？

遠通電收逆轉全面負評 彎道超車成台灣之光

高速公路收費電子化，還可以導入智慧化的交通管理──這本是美好的願景，但遠通電收接手之初，卻經營不善負評如潮。總經理張永昌如何逆轉這局死棋，走出國際模範的活路？

亞太區頂辦租金表現不如預期 北市3利多支撐仍強勢

全球獨立不動產專業顧問公司瑞普萊坊今（7）日發布最新一季亞太地區頂級商辦市場報告，整體而言，亞太地區經濟復甦的挑戰多，第...

統一企業 率先成為2023台灣燈會在台北官方贊助夥伴

2023台灣燈會即將於明年2月5日在台北舉行，本次燈會也是睽違23年後再度重返台北。「統一（1216）企業集團」力挺台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。