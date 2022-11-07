健喬10月營收4億元年增四成、創新高 需求旺至明年Q1

健喬（4114）今（7）日公布10月合併營收達4億元，月增6%、較去年同期成長42%，創歷史新高；累計今年前十月營收35.31億元，年增36%。健喬表示，即將進入藥業旺季，在各治療領域需求帶動下，健喬的十月營收已提前加溫，加上愛克痰需求突破淡季紀錄，營收創下佳績，展望未來旺季需求將延續到明年首季。

健喬指出，天氣逐漸變冷，製藥業用藥需求增加，開始進入營收旺季，健喬今年10月就出現業績破4億元的新高紀錄，十分少見。回顧健喬近幾年來10月營收成長的軌跡，2018年合併營收僅2.01億，2019至2021的10月營收也都在2.2億到2.8億間，今年10月則較2018年同期足足成長一倍，一舉突破4億元。

健喬指出，今年10月營收創新高的主因來自「愛克痰」發泡錠，由於BA5、和流感雙重效應造成呼吸道感染患者明顯增加，醫療機構處方藥與藥局端指示用藥需求同步增加。

健喬生產的發泡錠劑型及子公司優良生產的顆粒劑型，產能充足並可完全滿足市場需求，10月單月愛克痰發泡錠出貨較去年同期成長86%，小鳥包顆粒劑出貨則較去年同期成長238%，單一品牌藥兩個劑型內銷市場單月營收年已達6.3億元。

健喬指出，「愛克痰」小鳥包顆粒劑型的需求相較於發泡錠劑型成長率更高，10月需求量較5月疫情高峰更是成長了五成，主因「愛克痰」品牌效應擴散的結果。

健喬強調，發泡錠劑型是處方藥只能透過醫師開立處方取得，一般民眾無法於藥局通路取得。而小鳥包顆粒劑型為指示用藥，除了醫院及診所醫師開立處方以外，消費者也可以透過指名品牌直接在藥局通路自費購買。依目前小鳥包的成長，較發泡錠更高的銷售趨勢來看，健喬的NAC已不只是醫生在處方藥的信賴品牌，未來亦是消費者心目中信賴的消費品牌，這將具備更大的成長潛力。

健喬表示，營收動能連續數月維持近四成的年成長，在旺季前更締造創歷史新高的營收紀錄，展望未來數月進入旺季後，持續創造歷史新高的營收將更值得期待。