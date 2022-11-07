中鼎承攬台灣北部首座再生水廠開工動土

台灣北部首座再生水廠「桃園北區水資源回收中心再生水BTO案」今（7）日舉行動土典禮，邁入新一階段的建造工程。本案為國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）集團，攜手日勝生成立特許公司「寶鼎再生水股份有限公司」所執行，預計2025年興建完工後，提供每日4萬噸再生水予桃園觀音工業區及中油桃園煉油廠等廠區使用，以提升當地水資源調度彈性，創造企業產值與經濟發展。

本案為既有汙水廠升級為再生水廠的BTO（興建、移轉、營運）工程，特許年限18年，包括興建期3年及營運期15年；工作範圍包括新建一座再生水廠及建置長達約30公里的廠外輸配水管線系統。

中鼎董事長楊宗興表示，面對極端氣候導致的缺水危機，全球都在加速開發水資源的再生使用。中鼎深耕水資源領域40餘年，向來是國內業界第一個承接各種新挑戰的統包工程公司，近年在廢水再利用領域，更創下多項重大里程碑。

楊宗興表示，桃園北區水資源回收中心再生水BTO案，後續可擴建至全期日產11.2萬噸再生水，供水量將超越全台現有各再生水廠，穩定產業用水。而近年，中鼎接續完成的「高雄鳳山溪廠」、「高雄臨海廠」，則分別是全台首座民生汙水再生水廠、首座汙水及再生水廠興建一次到位的水資源中心，優異的水質更勝自來水，降低水的前處理成本，深受用水廠家肯定。

另外，由中鼎承攬於近期完工通水的「台積電南科再生水廠」，則是全球首座導入工業回用水於半導體製程的再生水廠，對水資源的開發極具指標意義。

中鼎自許為地球永續的把關者，配合全球水資源商機，在廢水再生利用領域的服務範疇，含括：工業廢水、都市污水的再生利用、高科技電子產業的廢水再生回用等，優異的工程服務品質，成為國際業主指定的重要合作夥伴。中鼎承諾以「最值得信賴的全球工程服務團隊」打造「綠色工程」，為全球的建設、經濟及環境保護貢獻心力。