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守護台灣最有溫度的書店 森崴能源贈二手書助愛閱重生

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
森崴能源員工贈送二手書支持愛閱書坊。圖／森崴能源提供
森崴能源員工贈送二手書支持愛閱書坊。圖／森崴能源提供

愛閱二手書坊創辦人石皓文飽受癌病之苦，仍堅守創立15年愛閱書坊初心、照顧身障弱勢。為延續愛閱書坊及二手書的價值，森崴能源（6806）發動員工捐贈二手書，參與愛閱書坊的重生計畫，並廣邀大眾一起守護台灣最有溫度的書店。

為了讓身障員工安心工作、愛閱書坊繼續傳愛，森崴能源響應「愛閱書坊重生計畫」號召員工和各界捐贈二手書、CD、捐款，讓愛閱持續運作二手書的收取、整理、轉贈，聘用身障員工，繼續送書至偏鄉，以愛閱行動打造善的循環。

另外，森崴能源也與白絲帶關懷協會合作，赴花蓮山地偏鄉小學舉辦元宇宙等互動課程，及與德霖科技大學合作寒冬送餐盒關懷獨居老人等弱勢團體，以行動回饋社會。

體悟自己更生人身份，及脊椎開刀失敗成重度殘障的無助，愛閱書坊石老闆堅信「無論是二手書或是身心障礙者，都值得再一次機會」。先後雇用10餘位身障者，幫助20萬本書找到新家，受邀至各監獄進行生命教化演講，近來更與社福單位合作讓受保護之兒少享受封館選書的喜悅，並開放書坊空間可供30餘人舉辦讀書會、茶會、發表會等活動，歡迎各界洽詢利用。

因前房東不續租，愛閱二手書坊目前已遷往和平東路二段14號新地點重建，粗估每月要賣出1800本書才能打平一個月10萬元以上的房租、水電、人事費用。受疫情影響，有時一天賣不到一本書，因此，若行經新生南路三段、和平東路二段附近，不妨就近前往參觀，買本二手書或CD支持愛閱書坊。

今年即將結束，石老闆想跟大家說可以把家中用不到的二手書、CD捐贈至「愛閱二手書坊」。誠摯邀請您一起加入「愛閱書坊重生計畫」，讓您的溫暖成為社會正向改變的原動力。

身障者 獨居老人 更生人

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