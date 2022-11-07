新北4區預售屋比成屋便宜 汐止1坪差逾6萬元
由於預售屋販賣的是未來價格，其房價通常會比新成屋更高，不過東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，目前新北市汐止區、三峽區、金山區、板橋區等四個行政區，竟出現了預售屋比新成屋還便宜的情況，其中以汐止區的價差最大，單坪價差達到6.3萬元上下。
東森房屋研究中心經理葉沛堯認為，在景氣上行時，建商、民眾普遍看好後市發展，預售案開價因此節節攀升，而今年受到升息、缺工少料、預售屋擬禁止換約轉售等因素影響，民眾對於預售市場或建商普遍信心不足，轉而將目光投向新成屋，帶動新成屋需求大增，價格也跟著快速墊高。
對於汐止預售屋比新成屋便宜最多，葉沛堯推估有三大原因，首先，汐止的住宅市場以剛性需求為主，今年受大環境影響，民眾偏好購買已經建成的新成屋，導致部分預售案必須通過降價來換取銷量，相對的成屋由於需求量大，議價空間就比較小。
再來，汐止腹地不大，精華區內可供大面積開發的素地資源相對稀缺、新推案數量有限，部分新推案都蓋在位置相對偏遠的區域，價格自然不會太高。
最後，汐止區內有大量工業用地，部分新推案為工業宅，其房價通常會比普通住宅低上不少，也在一定程度上拉低了汐止預售屋的交易行情。
至於汐止地區房市發展前景，東森房屋汐止中興加盟店店東蔡明俊指出，汐止緊鄰內湖南港，房價卻比兩地便宜五成上下，再搭配「汐止大經貿園區」計畫，吸引了包括宏碁、緯創、台康在內的多家國際級企業進駐，為當地創造了大量就業機會，帶動區域人口與房市交易量能同步提升。
目前汐科、社后是汐止買氣比較熱絡的兩大重點區域，汐科發展較早、軌道建設成熟，目前汐科新成屋的房價普遍落在4~5字頭，中古屋也已站穩三字頭，是汐止房價相對較高的區塊。
社后地區開車僅需15分鐘左右就可以到達內湖、南港，地理位置極具優勢，但過去受限於公共交通建設，房市表現不如汐科亮眼，不過，預估未來伴隨捷運汐東線、東區門戶計畫、同興路地下道工程、國道1號汐止交流道增設南入匝道工程等建設項目的落實，區域房價仍有很大的補漲空間。
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