2023台灣燈會在台北 統一企業集團率先贊助

2023台灣燈會即將於明年2月5日在台北舉行，本次燈會也是睽違23年後再度重返台北。「統一企業集團」（1216）力挺台灣燈會在台北，結合集團「統一超商」、「悠旅生活事業(星巴克)」、「統一多拿滋」，以及「統一時代百貨台北店」提供物資以及協力宣傳，以實際行動投入本次燈會。

台北市政府於今(7)日舉行合作記者會，搶先亮相CITY CAFE 2023台灣燈會專屬設計圖樣，並由台北市長柯文哲、統一企業集團發言人凃忠正、交通部觀光局組長莊靜真等人啟動電流，點亮「光源球」儀式，象徵統一企業集團與市府攜手「聚光台北、點亮未來」，正式宣告統一企業集團率先成為2023台灣燈會在台北官方贊助夥伴。

北市產業發展局表示，統一企業集團本次提供包含麥香綠茶、統一超商咖啡兌換券及商品卡等實際物資，供大會獎勵及感謝熱心志工竭力支援外，同時結合旗下品牌提供「星巴克好友分享券」與「統一多拿滋雙優惠分享券」供大會各式活動發送，增加民眾參與燈會的互動性。

在行銷協力上，燈會期間也將於全台6,500家「統一超商」門市收銀機螢幕、OPEN CHANNEL、「統一時代百貨台北店」館內宣傳管道，以及7-ELEVEN和OPEN！FB和IG粉絲團等社群媒體，加入宣傳的行列，營造無所不在的燈會歡慶氛圍。

同時，統一超商為擴大宣傳效益與亮點，CITY CAFE與現萃茶更首次與台灣燈會合作，運用主視覺進行延伸設計，將於明年過年期間起推出專屬聯名的杯身杯套，記者會現場搶先亮相CITY CAFE 2023台灣燈會專屬設計圖樣，讓民眾跟著CITY CAFE一起探索「2023台灣燈會在台北」，而現萃茶杯身杯套設計則埋彩蛋，預計將於燈會前公開，除了提升2023台灣燈會在台北活動的能見度，同時也要讓民眾拿到時感到滿滿的驚喜感。

台北市長柯文哲表示，政府的力量有限，民間的力量無窮，從2017年台北世大運的經驗來看，當時從台灣產業界募了10億元，可見民間企業有充足的能量，因此在2023台灣燈會，期盼能結合企業多方力量、公私協力，展現首都新舊共存、多元共融的豐富性，吸引賞燈人潮走入商圈，活絡周邊景點並創造商機。