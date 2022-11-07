統一企業 率先成為2023台灣燈會在台北官方贊助夥伴

2023台灣燈會即將於明年2月5日在台北舉行，本次燈會也是睽違23年後再度重返台北。「統一（1216）企業集團」力挺台灣燈會在台北，結合集團「統一超商」、「悠旅生活事業(星巴克)」、「統一多拿滋」，以及「統一時代百貨台北店」提供物資以及協力宣傳，以實際行動投入本次燈會。

臺北市政府於今（7）日舉行合作記者會，搶先亮相CITY CAFE 2023台灣燈會專屬設計圖樣，並由臺北市長柯文哲、統一企業集團發言人凃忠正、交通部觀光局莊組長靜真等長官啟動電流，點亮「光源球」儀式，象徵統一企業集團與市府攜手「聚光台北、點亮未來」，正式宣告統一企業集團率先成為2023台灣燈會在台北官方贊助夥伴。

統一企業集團本次提供包含麥香綠茶、統一超商咖啡兌換券及商品卡等實際物資，供大會獎勵及感謝熱心志工竭力支援外，同時結合旗下品牌提供「星巴克好友分享券」與「統一多拿滋雙優惠分享券」供大會各式活動發送，增加民眾參與燈會的互動性。在行銷協力上，燈會期間也將於全台6,500家「統一超商」門市收銀機螢幕、OPEN CHANNEL、「統一時代百貨台北店」館內宣傳管道，以及7-ELEVEN和OPEN！FB和IG粉絲團等社群媒體，加入宣傳的行列，營造無所不在的燈會歡慶氛圍。

同時，統一超商（2912）為擴大宣傳效益與亮點，CITY CAFE與現萃茶更首次與台灣燈會合作，運用主視覺進行延伸設計，將於明年過年期間起推出專屬聯名的杯身杯套，記者會現場搶先亮相CITY CAFE 2023台灣燈會專屬設計圖樣，讓民眾跟著CITY CAFE一起探索「2023台灣燈會在台北」，而現萃茶杯身杯套設計則埋彩蛋，預計將於燈會前公開，除了提升2023台灣燈會在台北活動的能見度，同時也要讓民眾拿到時感到滿滿的驚喜感。

記者會現場統一企業集團特請來人氣明星「OPEN小將」跳了一段「OPEN! DREAM WORLD」，表示燈會在台北將帶給人們滿滿的能量與勇氣，同時，也由統一企業集團發言人凃忠正、臺北市長柯文哲、交通部觀光局莊組長靜真等長官，透過啟動電流的「光源球」儀式，象徵統一企業集團與市府將攜手「聚光台北、點亮未來」，也將記者會氣氛炒熱到最高點。

「2023台灣燈會在台北」籌備至今已有多家知名企業參與支持，目前已有官方贊助夥伴除了今日發佈的統一企業集團，還包含台灣中油股份有限公司、富邦集團、全聯實業股份有限公司，官方贊助商台灣大哥大股份有限公司、中華工程股份有限公司，官方供應商聯華食品、CSD中衛共同加入，臺北市政府積極持續邀請企業一同參與大會贊助行列，提供諸如：物資、資金、服務、宣傳等合作內容，運用資源與創意，讓世界從台北看見台灣，使台灣燈會與台北城市精彩融合，讓大家看見台北的蛻變及前瞻！同時透過台灣燈會的擴散效應，有助形塑企業品牌、行銷產業優勢，並獲得國際曝光的效益。