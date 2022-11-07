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高端檢驗過程備受質疑 蘇揆：勿抹黑學術專業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

高端疫苗風波持續受到外界關注，行政院長蘇貞昌今（7）日表示，希望不要為了選舉來抹黑學術、抹黑專業、抹黑科學，這樣是非常地不道德，而且也非常地不科學，而且也嚴重地影響我國的學術、醫學專業。

蘇貞昌今日出席保二總隊公辦都更案動土典禮時被問及，在野黨質疑疾管署幫忙高端通過EUA展延，是幫忙補考，院長怎麼看？

蘇貞昌表示，有關疫苗的檢驗、相關的作業，這都是非常專業、非常科學，而且相關的委員都是外聘的委員，都是學者、專家、各方領域的傑出人士，經由嚴謹地審查討論，用記名投票14比0一致通過，希望不要為了選舉來抹黑學術、抹黑專業、抹黑科學，這樣是非常地不道德，而且也非常地不科學，而且也嚴重地影響我國的學術、醫學專業。

蘇貞昌 疫苗

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